هونر تطلق سماعات Honor Earbuds Open بتصميم مفتوح

أعلنت هونر خلال فعاليات مؤتمر MWC 2025 إطلاق سماعاتها اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds Open، التي تتميز بتصميم مفتوح.

ويهدف هذا التصميم إلى توفير راحة استثنائية حتى مع الاستخدام الطويل. وتعتمد السماعات على تصميم هندسي متطور يوزع الضغط بالتساوي، مما يقلل ملامسة المناطق الحساسة في الأذن، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتأتي السماعات بمواد مصنوعة من السيليكون، بالإضافة إلى مواد النيكل والتيتانيوم العالية المرونة لتعزيز الثبات والراحة. وأما من ناحية الأداء الصوتي، فتضم السماعة محركًا صوتيًا قياسه 16 ملم، إلى جانب تقنية الإلغاء النشط للضوضاء اعتمادًا على ثلاثة ميكروفونات، مما يوفر تجربة صوتية غامرة.

وتدعم السماعات ميزة الترجمة بالذكاء الاصطناعي بأوضاع مختلفة، مع إتاحة مشاركة السماعات مع طرف آخر لكي يستمع كل شخص إلى الحديث بلغته الأصلية، كما تتيح السماعات وضع المترجم الفوري المناسب للمحاضرات والندوات.

وتدعم السماعات مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، واتصالًا متعدد الأجهزة، وميزة إعادة الاتصال التلقائي، والعثور على السماعات عند فقدانها.

وتوفر السماعات 6 ساعات من الاستخدام المتواصل مع كل شحنة، ويصل عمر البطارية الإجمالي إلى 22 ساعة مع علبة الشحن، كما تدعم السماعات الشحن السريع، إذ يمكن الحصول على ساعتين من الاستخدام بعد شحنها لمدة قدرها 15 دقيقة فقط، في حين تستغرق العلبة نحو 110 دقائق للشحن الكامل.

وتتوفر سماعات HONOR Earbuds Open بلونين، هما الذهبي والأسود. ويبلغ سعرها 150 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة حاليًا للبيع في المملكة المتحدة وأوروبا، ومن المقرر إتاحتها في المزيد من الدول في وقتٍ لاحق.