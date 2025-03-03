أطلقت شركة شاومي هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 15 Ultra في الأسواق العالمية، ويجمع هذا الهاتف بين الأداء المميز والتصميم الأنيق والابتكارات الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي. وقد صُمم لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة متميزة في عالم الهواتف الذكية، ولعشاق التصوير الفوتوغرافي.

يأتي هاتف شاومي الرائد الجديد في هيكل كبير، ويضم شاشة عالية السطوع، ويعمل بأحدث معالج من كوالكوم، ويتضمن نظام تصوير احترافي، ويدعم الشحن السريع، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وهذه المواصفات تجعله من أبرز الهواتف الرائدة التي أطلقت في عام 2025 حتى الآن.

إليك مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 15 Ultra الجديد لتتعرف مواصفاته ومزاياه:

التصميم

يتميز Xiaomi 15 Ultra بتصميم أنيق وعصري، مع أبعاد تبلغ 161.3 × 75.3 × 9.4 ملم، ويزن 226 جرامًا. ويأتي الهاتف مع جهة خلفية مصنوعة من الزجاج أو الجلد الصناعي، مع إطار مصنوع من الألمنيوم.

ويدعم الهاتف معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعله قادرًا على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر ويمكنه تحمل التعرض للغبار والأتربة. ويتوفر هاتف شاومي الرائد الجديد بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي، والأخضر.

الشاشة

يضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED بمقاس يبلغ 6.73 بوصات، وتدعم عرض مليار لون، ومعدل تحديث متغير بين 1 هرتز و 120 هرتزًا، كما تدعم تقنيات +HDR10 و Dolby Vision، ومزية التعتيم PWM لتقليل إجهاد العين.

تبلغ دقة الشاشة 1440×3200 بكسل، وتمتاز بكثافة تبلغ 522 بكسلًا لكل بوصة، ويصل سطوع الشاشة إلى 3200 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء

يعمل Xiaomi 15 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 830.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.1 تصل سعتها إلى تيرابايت واحد؛ مما يوفر أداءً سلسًا وسريعًا عند تشغيل التطبيقات والألعاب الكثيفة.

ولتحقيق أداء مستقر حتى مع الاستخدام الكثيف، يعتمد الهاتف على نظام تبريد مبتكر، ومضخة تبريد ثنائية القنوات، مما يحسن توزيع الحرارة، ويضمن الكفاءة العالية في الأداء.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2، وسيحصل على أربع تحديثات رئيسية لنظام التشغيل. وتتضمن واجهة المستخدم HyperOS 2 مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام الهاتف، أبرزها:

مزية (AI Writing ): للمساعدة في الكتابة والعصف الذهني ويمكنها تلخيص المقالات، وتنظيم الملاحظات، والتدقيق الإملائي لرسائل البريد الإلكتروني والنصوص الأخرى.

مزية (AI Speech Recognition ): يمكنها تحويل الكلام إلى نص تلقائيًا، وتتميز بقدرتها على توليد الملخصات للنصوص المنسوخة وترجمتها.

مزية (AI Interpreter ): للترجمة الفورية للمحادثات المباشرة، والمكالمات الهاتفية، والاجتماعات عبر الإنترنت.

مزية (AI Search): هي مزية للبحث داخل الهاتف باللغة الطبيعية تسهل العثور على المحتوى الذي تحتاج إليه في الهاتف.

وبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، يدعم هاتف Xiaomi 15 Ultra تقنية Xiaomi Star Communication التي تتيح إجراء مكالمات ثنائية الاتجاه لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات دون الحاجة إلى شبكة، ويتميز الهاتف بدعم اتصالات Tiantong الفضائية، ويُعدّ أول هاتف في العالم يدعم الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية لنقل البيانات.

الكاميرا

يُعَدُّ نظام الكاميرا في Xiaomi 15 Ultra من أبرز مزاياه، ويأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1.0 بوصة، وتدعم تقنية التركيز التلقائي (PDAF)، والتثبيت بصري للصورة (OIS).

العدسة المقربة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وبُعد بؤري قدره 70 ملم، وتدعم تقنية PDAF، وOIS، كما تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

الكاميرا المقربة الثانية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6، وبُعد بؤري قدره 100 ملم، وتدعم تقنية PDAF و OIS، كما تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 4.3x.

الكاميرا الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وزاوية تصوير قدرها 115 درجة، وتدعم تقنية PDAF.

يتميز الهاتف بقدرته على تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، مع دعم تقنية Dolby Vision HDR بعمق لوني يبلغ 10 بت.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

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وفيما يتعلق بجودة التصوير، تقدم كاميرا Xiaomi 15 Ultra صورًا احترافية تتمتع بألوان متوازنة وزاهية دون مبالغة في التباين، وجميع التفاصيل تكون واضحة وتظهر بألوانها الطبيعية، دون وجود أي تشويش. وعند تصوير الأشخاص تظهر درجات ألوان البشرة طبيعية دون المبالغة في معالجتها، ويظهر تأثير ضبابي طبيعي في الخلفية حتى دون تفعيل وضع البورتريه.

ولتوفير تجربة تصوير تحاكي التصوير باستخدام الكاميرات الاحترافية، طوّرت شاومي مجموعة التصوير الفوتوغرافي Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition التي تتضمن زر غالق مادي ودعامة للإبهام، ويمكن شراء هذه المجموعة بنحو منفصل عن الهاتف.

البطارية والشحن

يحتوي Xiaomi 15 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5410 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

السعر

يُباع هاتف Xiaomi 15 Ultra بسعر قدره 1650 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

هل يستحق الشراء؟

يُعدّ Xiaomi 15 Ultra هاتفًا رائدًا يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ونظام التصوير المتطور، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن تجربة متميزة في عالم الهواتف الذكية، ومحبي التصوير الفوتوغرافي.

المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 15 Ultra الجديد:

Xiaomi 15 Ultra المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.73 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5410 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأخضر. نظام التشغيل نظام أندرويد 15 وواجهة HyperOS 2. الوزن 226 جرامًا. السعر 1650 دولارًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 512 جيجابايت.