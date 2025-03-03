لينوفو تكشف عن Yoga Solar PC.. حاسوب محمول يعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت لينوفو خلال معرض MWC 2025 حاسوبًا محمولًا جديدًا يحمل اسم “Yoga Solar PC”، وهو يتميز بألواح شمسية مدمجة تتيح شحن الجهاز عبر الطاقة الشمسية.

ويحتوي الجهاز على لوحة شمسية مدمجة في الغطاء تتمتع بمعدل تحويل للطاقة الشمسية يزيد على 24%، وهو من أعلى المعدلات الموجودة وفقًا للشركة.

وتتيح هذه التقنية شحن الحاسوب بسرعة معقولة عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى العمل في أثناء التنقل دون الاعتماد الكلي على مصادر الكهرباء التقليدية.

ووفقًا للينوفو، يمكن للحاسوب توفير ساعة من تشغيل الفيديو مقابل 20 دقيقة فقط من التعرض للشمس، مما يعني إمكانية الحصول على ثلاث ساعات تشغيل بعد ساعة من الشحن. ويُعد هذا الحل عمليًا في الحالات الطارئة عندما يكون المستخدم بحاجة إلى القليل من الطاقة لإنجاز بعض المهام، أو يمكن تركه في الشمس لمدة أطول للحصول على بطارية مشحونة كاملةً عند العودة إلى استخدامه.

وتعتمد لينوفو في تصميمها على تقنية “Back Contact Cell”، التي تعمل على تعظيم امتصاص الطاقة الشمسية، وتحسين معدل تحويلها لشحن البطارية. وتتيح هذه التقنية للحاسوب الاستفادة من الإضاءة حتى في الظروف المنخفضة الإضاءة، ولكن بمعدل أبطأ، إذ توفر شحنًا كافيًا للحفاظ على تشغيل الحاسوب في وضع الخمول، لكنها لا تكفي لدعم الاستخدام المُكثّف.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز Yoga Solar PC ما زال مجرد مفهوم تجريبي، وغير متاح للبيع تجاريًا، لكنه يقدم رؤية مثيرة لمستقبل الحواسيب المحمولة التي تعتمد على مصادر الطاقة البديلة.