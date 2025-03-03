لينوفو تكشف عن نموذج أولي لحاسوب محمول بشاشة قابلة للطي

كشفت شركة لينوفو خلال فعاليات مؤتمر MWC 2025 عن نموذج أولي جديد لحاسوب محمول بشاشة قابلة للطي، وهو يحمل الاسم الرمزي ThinkBook Flip AI PC.

ويأتي هذا الجهاز ليعكس نهج الشركة المستمر في استكشاف تقنيات الشاشات المرنة، مستفيدًا من المكونات المستخدمة في حاسوبها القابل للفّ ThinkBook Rollable، ولكن بأسلوب تصميم مختلف تمامًا.

ويستخدم ThinkBook Flip شاشة OLED مرنة مشابهة لتلك الموجودة في الطراز القابل للفّ، لكن الاختلاف الرئيسي يكمن في طريقة التوسّع؛ فبدلًا من أن تنزلق الشاشة داخل الهيكل، يمكن طيها للخارج، مما يسمح بتحويل اللوحة من قياس قدره 13 إنشًا إلى 18.1 إنشًا في لحظات. وبفضل هذا التصميم، يمكن استغلال كامل مساحة الشاشة، على عكس ThinkBook Rollable الذي يقتصر امتداده على 16.7 إنشًا فقط.

ويمكن استخدام الجهاز في الوضع الرأسي لتوفير مساحة إضافية لعرض المستندات أو إنجاز مهام متعددة، كما يمكن طي الشاشة إلى وضع الحاسوب اللوحي أو وضع الخيمة، مما يسهّل مشاركة المحتوى مع الآخرين من زوايا مختلفة.

ولا تقتصر الابتكارات في ThinkBook Flip على الشاشة فقط، بل يشمل الجهاز لوحة تحكم ذكية أطلقت عليها لينوفو اسم Smart ForcePad، وهي تتميز بلوحة مضيئة متعددة الطبقات، تتيح تخصيص عناصر التحكم والأيقونات وفقًا لاحتياجات المستخدم.

وأما من ناحية الأداء، فيعتمد الجهاز على معالج Intel Core Ultra 7، مع ذاكرة عشوائية سعتها 32 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين SSD بتقنية PCIe، مما يجعله قادرًا على تقديم أداء قوي في مختلف الاستخدامات.

ومع الابتكارات التي يقدمها الجهاز، فإنه يظل نموذجًا أوليًا، وتوجد بعض العقبات التقنية التي تحتاج إلى معالجة قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.

ويكمن التحدي الأكبر في متانة الشاشة القابلة للطي، إذ إن طريقة الطي الخارجي تجعلها مكشوفة في أثناء طي الجهاز، مما قد يزيد خطر تعرضها للخدوش عند التنقل.

وأكدت لينوفو أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لإنتاج ThinkBook Flip على نطاق واسع، لكنه يعكس رؤية الشركة وجرأتها في استعراض أفكار جديدة، حتى وإن لم تكن جاهزة للإطلاق التجاري بعدُ.