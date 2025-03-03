لينوفو تكشف عن الجيل السادس من حاسوب ThinkPad X13 بتصميم أخف وزنًا

أعلنت لينوفو خلال مشاركتها في معرض MWC 2025 مجموعة من التحديثات التي تطال أجهزة ThinkPad، ومنها إصدار جديد من الحاسوب المحمول ThinkPad X13 الذي يتميز بتصميمه فائق الخفة.

ويُعد ThinkPad X13 Gen 6 أحد أخف الحواسيب المحمولة المخصصة للأعمال من لينوفو، إذ أصبح وزنه نحو 930 جرامًا، مقارنةً بالإصدار السابق الذي كان يزن كيلوجرامًا. وللمقارنة، فإن الحاسوب المحمول MacBook Air M3 من آبل يزن 1.24 كيلوجرام، مما يجعل X13 خيارًا أكثر خفة للتنقل اليومي.

وحافظت لينوفو أيضًا على تصميم النتوء العلوي للكاميرا، وهو الامتداد الموجود أعلى الغطاء الذي يتيح وضع الكاميرا البالغة دقتها 5 ميجابكسل دون التأثير في مساحة الشاشة.

ويأتي الجهاز بشاشة قياسها 13.3 إنشًا بدقة قدرها 1200 بكسلًا، مع دعم اللمس وسطوع يصل إلى 400 شمعة، كما تدعم الشاشة 100% من نطاق ألوان sRGB، وتتوفر بخيار الإضاءة المنخفضة الزرقاء لحماية العينين في أثناء الاستخدام المطوّل.

ويتميز ThinkPad X13 Gen 6 بمكبرات صوت علوية الاتجاه لتحسين تجربة الصوت، مدعومة بتقنية Dolby Atmos للحصول على صوت أكثر وضوحًا وعمقًا، كما يتضمن مستشعر بصمة الإصبع مدمجًا في زر التشغيل.

ويقدم الجهاز خيارات متعددة للمعالجات، إذ يمكن تهيئته بمعالجات AMD Ryzen AI Pro 300 أو معالجات Intel Core Ultra 7، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت LPDDR5، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت SSD.

ويتوفر الجهاز ببطارية قابلة للاستبدال بسعتين مختلفتين، وهما 41 واطًا/ الساعة أو 54.7 واطًا/ الساعة.

من المتوقع أن يتوفر الجهاز في الأسواق بدايةً من يونيو 2025 بسعر يبدأ من 1,150 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية.