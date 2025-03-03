المزايا الجديدة المُتوقعة في نظام iOS 19 القادم

من المُتوقع إصدار النسخة التجريبية الأولى من iOS 19 خلال مؤتمر WWDC 2025 في شهر يونيو، وأن يكون الإطلاق الرسمي في سبتمبر. ومع أنه ما يزال هناك قرابة ثلاثة أشهر على الكشف عن نظام iOS 19، ظهرت العديد من الشائعات عن بعض المزايا الجديدة التي سيجلبها التحديث القادم إلى هواتف آيفون المتوافقة.

وفيما يلي ملخص لأهم ما تضمنته الشائعات المتعلقة بنظام iOS 19 حتى الآن:

إعادة تصميم تطبيق الكاميرا

تسربت معلومات في وقت سابق من هذا العام تُشير إلى أن نظام iOS 19 سيأتي مع إعادة تصميم لتطبيق الكاميرا. ففي شهر يناير، نشر (Jon Prosser) مقطع فيديو على قناته في يوتيوب Front Page Tech يُظهر الشكل المُتوقع لتطبيق الكاميرا الجديد، ويتمثل التغيير الأساسي في القوائم الشفافة لعناصر التحكم في الكاميرا. ويبدو أن تصميم هذه القوائم يشبه إلى حد كبير تصميم القوائم في نظام visionOS، وهو النظام الأساسي لنظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.

وتُظهر التسريبات أن مساحة منظور الكاميرا (viewfinder) ستصبح أكبر مقارنةً بنظام iOS 18، كما ستقسم عناصر التحكم إلى فئتين: الصور والفيديو في الجهة السفلية من الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتتضمن عناصر التحكم خيارات مثل تسجيل الفيديو المكاني (Spatial Video)، وتشغيل المؤقت لالتقاط الصور، وغير ذلك. كما ستظهر عناصر التحكم في دقة الفيديو ومعدل الإطارات في الجزء العلوي من الشاشة عند الحاجة.

تحسين قدرات المساعد الصوتي سيري

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ، سيتضمن iOS 19 مساعدًا صوتيًا أكثر تطورًا بفضل نماذج لغوية كبيرة جديدة ومتقدمة، مما يعني أن سيري سيصبح أكثر قدرة على إجراء محادثات طبيعية ومعالجة الطلبات المعقدة على غرار ChatGPT.

من المُتوقع أن تكشف آبل عن الإصدار الجديد من سيري خلال إعلانها نظام iOS 19، لكن جورمان يقول إن هذا الإصدار لن يكون متاحًا قبل ربيع 2026. وهذا يشير إلى أن الشركة قد تطلقه مع تحديث iOS 19.4 في مارس أو أبريل من العام القادم.

وفي الوقت الحالي، يتكامل سيري مع ChatGPT، ومن المُتوقع أن يحصل المساعد الصوتي لاحقًا على تكامل مع Google Gemini. كما ستضيف تحديثات iOS 18.4 أو iOS 18.5 مزايا جديدة إلى سيري مثل: تعرّف المحتوى الظاهر على الشاشة، وفهم السياق الشخصي، والتحكم الأعمق في التطبيقات.

الأجهزة المتوافقة مع نظام iOS 19

وفقًا لموقع iPhoneSoft.fr الفرنسي، سيكون iOS 19 متوافقًا مع جميع الأجهزة التي تدعم نظام iOS 18، مما يعني أن الهواتف التالية ستدعم التحديث إلى النظام الجديد:

سلسلة iPhone 16.

سلسلة iPhone 15.

سلسلة iPhone 14.

سلسلة iPhone 13.

سلسلة iPhone 12.

سلسلة iPhone 11.

سلسلة iPhone XS.

iPhone SE (الجيل الثاني والأجيال الحديثة).

من المُتوقع ألا تتوفر بعض مزايا iOS 19 في الأجهزة القديمة، وأقدم الأجهزة في هذه القائمة هي سلسلة iPhone XS.