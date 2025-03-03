إنفينيكس تكشف عن أفكار جديدة لشحن الهواتف بالطاقة الشمسية

كشفت شركة إنفينيكس عن تقنيتين جديدتين للشحن بالطاقة الشمسية خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2025، إذ استعرضت هاتفًا مزودًا بلوحة شمسية مدمجة في الجهة الخلفية، إلى جانب غطاء حماية يدعم الشحن الشمسي.

ومع أن هذه المنتجات ما زالت في مرحلة التطوير، فإن النماذج التجريبية التي عُرضت في المؤتمر كانت عملية، مما يعزز جاذبية الفكرة.

وتطلق إنفينيكس على هذه التقنية اسم SolarEnergy-Reserving، وهي تعتمد على خلايا شمسية من مادة البيروفسكايت، وهي أخف وزنًا وأقل تكلفة في التصنيع مقارنةً بالخلايا الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون.

وتدعم هذه التقنية نظام ضبط الجهد الكهربائي المعروف باسم Maximum Power Point Tracking، الذي يساعد على تحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية مع التحكم في درجات الحرارة، مما يمنع الارتفاع المفرط في الحرارة في أثناء التعرض المباشر للشمس.

ووفقًا لإنفينيكس، فإن هذه التقنية قادرة حاليًا على توفير شحن بقدرة تصل إلى 2 واط، وهو ما يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية في أثناء عدم استخدام الهاتف.

وأما غطاء الحماية الشمسي، فيعتمد على هاتف تجريبي مزود بموصلات جانبية صغيرة لنقل الطاقة من الغطاء إلى الجهاز. وتتيح هذه الفكرة للمستخدمين التبديل بين الغطاء الشمسي وغطاء عادي حسب الحاجة، مما يجعله خيارًا مثاليًا في أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو في حالات الطوارئ.

وإلى جانب ذلك، استعرضت إنفينيكس الجيل الثاني من هاتفها المزود بشاشة E Ink خلفية متغيرة الألوان، وقد باتت الآن قادرة على تغيير الألوان بالاعتماد على بطارية الهاتف الداخلية، دون الحاجة إلى مصدر طاقة خارجي.

وتوفر هذه التقنية خيارات تخصيص أوسع، إذ يمكن للمستخدمين اختيار أنماط وألوان متعددة، بل وحتى ضبط الألوان وفقًا لحالة الطقس، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.