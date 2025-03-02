هونر تعلن دعم هواتفها بسبع سنوات من تحديثات أندرويد

أعلنت شركة هونر الصينية في معرض MWC 2025 ببرشلونة التزامها بتقديم 7 سنوات من تحديثات أندرويد الرئيسية، وذلك لأجهزة سلسلة “ماجيك Magic” التي تطلقها.

ويأتي هذا الإعلان ليضع الشركة في مصاف كُبرى الشركات التي توفر دعماً طويل الأمد، مثل جوجل التي اعتمدت هذه السياسة سابقًا.

وأكّدت هونر أن هذا الدعم يشمل 7 سنوات من تحديثات الأمان أيضًا، مما يضمن بقاء الأجهزة مُحدثة بآخر المزايا والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين مستخدمي سلسلة ماجيك من الاستفادة من الابتكارات المتطورة لسنوات طويلة.

وبالإضافة إلى التمتع بالمزايا الجديدة التي تقدمها إصدارات أندرويد المستقبلية، سيحصل المستخدمون أيضًا على أحدث التصحيحات الأمنية، مما يضمن تجربة أكثر أمانًا واستدامة.

ويرتبط هذا القرار بمبادرات هونر في الاستدامة، إذ تسعى الشركة إلى تقليل النفايات الإلكترونية، وتعزيز الاقتصاد الدائري الصديق للبيئة.

ولم تحدد هونر بنحو دقيق الأجهزة التي يشملها هذا البرنامج. ومع ذلك، أكّدت الشركة أن هاتف Magic 7 Pro الرائد سيكون أول جهاز مؤهل لهذا الدعم. أما الأجهزة القادمة، فقد أشارت هونر إلى أن “الأجهزة المقبلة” ستحصل أيضًا على هذا الدعم، مما قد يشمل إصدارات أخرى من سلسلة Magic مستقبلاً.

وتتجه العديد من الشركات المُصنعة لهواتف أندرويد حديثًا إلى زيادة سنوات التحديثات على غرار شركة آبل التي توفر عادةً التحديثات الرئيسية لهواتف آيفون لمدة تتراوح بين 5 و 6 سنوات.