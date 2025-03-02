مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في تحديث iOS 18.4

طرحت آبل الأسبوع الماضي النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 18.4 التي تتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون المتوافقة، بالإضافة إلى تطبيق جديد مخصص لنظارة آبل Vision Pro يظهر تلقائيًا في أجهزة آيفون المرتبطة بحساب آبل إذا كان المستخدم يمتلك النظارة، ويمكن تحميل التطبيق يدويًا من متجر App Store لمن لا يملكها.

وكانت التوقعات تشير إلى أن تحديث iOS 18.4 سيقدم تحسينات جديدة للمساعد الذكي سيري، لكن قد تتأخر بعض المزايا بسبب مشكلات هندسية وأخطاء برمجية. ومع ذلك، سيقدم التحديث الجديد مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي سنذكرها فيما يلي:

مزية الإشعارات ذات الأولوية (Priority Notifications)

كشفت آبل عن مزية الإشعارات ذات الأولوية في مؤتمر WWDC في يونيو 2024، وهي من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي ينتظرها المستخدمون منذ إطلاق iOS 18 في شهر سبتمبر.

تحلل هذه المزية الإشعارات الواردة وتحدد المهمة منها بناءً على السياق والوقت. على سبيل المثال: إذا طلبت طعامًا واقترب موعد وصوله، فسيظهر الإشعار الخاص بتطبيق الطعام الذي استخدمته في مقدمة الإشعارات الأخرى. وينطبق الأمر نفسه على أي إشعار يحتوي على معلومات حساسة للوقت أو يحتاج إلى انتباه فوري.

هذه المزية اختيارية في الإصدار التجريبي من iOS 18.4 المتوفر حاليًا، ويمكن تفعيلها بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم قسم الإشعارات، ثم تفعيل خيار (Prioritize Notifications).

بعد تفعيل هذه المزية، ستظهر الإشعارات ذات الأولوية في الجهة العلوية من قائمة الإشعارات على شاشة القفل داخل مربع منفصل مع أيقونة بارزة، ويمكن للمستخدمين رؤية باقي الإشعارات عن طريق السحب.

تحديثات في تطبيق Image Playground

عند إطلاق تطبيق Image Playground، كان يحتوي فقط على نمطين لإنشاء الصور، هما: الرسوم المتحركة (Animation) والتوضيحية (Illustration)، ولكن آبل كانت تخطط لإضافة خيار ثالث.

مع إصدار iOS 18.4 التجريبي، أضافت آبل خيار “الرسم التخطيطي” (Sketch) الذي يتميز بأنه يحاكي الرسم اليدوي البسيط، مما يجعله مختلفًا عن نمط الرسوم المتحركة الذي يوفر صورًا ثلاثية الأبعاد، ونمط الرسوم التوضيحية الذي يقدم رسومات ثنائية الأبعاد.

دعم المزيد من اللغات

في تحديث iOS 18.4 ستدعم مزايا Apple Intelligence عدة لغات جديدة، منها:

الفرنسية.

الألمانية.

الإيطالية.

البرتغالية (البرازيل).

الإسبانية.

اليابانية.

الكورية.

الصينية المبسطة.

بالإضافة إلى دعم اللغة الإنجليزية باللهجات المحلية في كل من سنغافورة والهند.

موعد إصدار تحديث iOS 18.4

حتى الآن، أصدرت آبل النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.4 للمطورين، ومن المُتوقع إصدار النسخة التجريبية الثانية الأسبوع المقبل، مع استمرار الاختبار التجريبي طوال شهر مارس. وتخطط آبل لإطلاق الإصدار النهائي من iOS 18.4 في أوائل أبريل.