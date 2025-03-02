أطلقت موتورولا آخرًا هاتفها الجديد Moto G Power 2025 الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويُعد مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء الجيد والسعر المتوسط.

يأتي هاتف Moto G Power 2025 بشاشة كبيرة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وبطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ومن المزايا البارزة التي يتمتع بها الهاتف دعمه معيار IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Moto G Power 2025 الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

يأتي Moto G Power 2025 بتصميم أنيق وعصري، مع ظهر مصنوع من الجلد النباتي، مما يمنحه ملمسًا فاخرًا ومظهرًا مميزًا. ويتوفر الجهاز بلونين، هما: الأخضر والرمادي.

يتميز الهاتف بدعم معيار IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه يتحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يحتوي Moto G Power 2025 على مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، مما يوفر تجربة صوتية مُحسّنة. كما يتضمن الهاتف منفذًا لسماعات الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، بالإضافة إلى وجود مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في زر التشغيل الجانبي.

الشاشة

يضم هاتف موتورولا Moto G Power 2025 شاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات من نوع IPS LCD، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2388 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 385 بكسلًا في البوصة الواحدة.

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مما يوفر تجربة استخدام سلسة في أثناء التصفح ومشاهدة المحتوى المرئي. كما أن الشاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 5؛ مما يزيد من متانتها ومقاومتها للخدوش.

المعالج والأداء

يعمل Moto G Power 2025 بمعالج MediaTek Dimensity 6300 المُصنّع بتقنية تبلغ 6 نانومتر، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MC2.

يأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSDXC.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، وتَعِد موتورولا بتوفير تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية. ويوفر الهاتف أداءً جيدًا بنحو عام، لكنه قد يعاني أحيانًا من بطء عند فتح التطبيقات أو التنقل بينها

الكاميرا

يحتوي هاتف موتورولا على نظام كاميرا يمتاز بمواصفات جيدة، ويتضمن كاميرا خلفية ثنائية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة. وتتضمن الكاميرا الخلفية عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8 وتدعم تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2 وزاوية تصوير قدرها 119 درجة وتدعم التركيز التلقائي. وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

في ظروف الإضاءة الجيدة، تقدم العدسة الرئيسية صورًا ذات جودة مقبولة، ولكن في الإضاءة المنخفضة قد يظهر بعض التشويش ولا تكون جميع التفاصيل واضحة. وأما العدسة الفائقة الاتساع فتقدم أداءً جيدًا في الإضاءة العالية.

البطارية والشحن

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، وتمتاز بالعمر الطويل الذي يصل إلى يومين من الاستخدام المعتدل. ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر

يُباع هاتف Moto G Power 2025 بسعر قدره 300 دولار.

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف موتورولا الجديد مجموعة من المزايا الجذابة في فئته السعرية، مثل التصميم المتين، والشاشة الكبيرة التي تدعم معدل تحديث مرتفع، وعمر البطارية الطويل مع دعم الشحن اللاسلكي. ومع ذلك، قد يكون الأداء أقل من المُتوقع في بعض الحالات، والكاميرات تقدم أداءً متوسطًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

فإذا كنت تبحث عن هاتف من الفئة المتوسطة يدعم مزايا متعددة دون الاهتمام بجودة التصوير العالية، فقد يكون Moto G Power 2025 خيارًا مناسبًا.

المواصفات الكاملة لهاتف Moto G Power 2025 الجديد من موتورولا:

Moto G Power 2025 المعالج معالج ( Dimensity 6300 ) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 208 جرامات. السعر 300 دولار.