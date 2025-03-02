كل ما تحتاج إلى معرفته عن نموذج GPT-4.5 الأحدث من OpenAI

نشهد منذ بداية عام 2025 إطلاق نماذج لغوية متميزة، بدءًا من DeepSeek-R1 و o3-mini وصولًا إلى Grok 3 و Claude 3.7 Sonnet. وأحدث إضافة إلى هذه القائمة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة هو نموذج GPT-4.5 من OpenAI. يتميز النموذج الجديد بتحسينات ملحوظة في الأداء، ويُعدّ منافسًا قويًا لأحدث النماذج مثل Grok 3 و Claude 3.7 Sonnet.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن GPT-4.5 أحدث نموذج لغوي من OpenAI.

ما نموذج GPT-4.5؟

GPT-4.5 هو أحدث نموذج لغوي من OpenAI وآخر إصدار في سلسلة GPT، ويحمل هذا النموذج اسمًا داخليًا هو “Orion”. ويُعدّ GPT-4.5 آخر نموذج من OpenAI غير قائم على التفكير المتسلسل (Chain-of-Thought)، وهذا يعني أنه على عكس النماذج الأخرى مثل o3-mini و Grok 3 و DeepSeek R1، يقدم GPT-4.5 إجابات مباشرة دون شرح تفصيلي لطريقة التفكير أو التحليل.

دُرّب هذا النموذج باستخدام التعلم غير الخاضع للإشراف (Unsupervised Learning)؛ إذ زوّدت الشركة النموذج بمجموعة بيانات غير مصنفة، مما يسمح له باستخراج الأنماط والرؤى منها ذاتيًا، وهذا يجعله أكثر ذكاءً من حيث المعرفة العامة.

ويتميز GPT-4.5 بانخفاض كبير في معدل الهلوسة، بالإضافة إلى تحسينات في الفهم السياقي والقدرات الكتابية؛ مما يجعل إجاباته أكثر سلاسة ومكتوبة بطريقة طبيعية، دون إفراط في الشرح.

أهم مزايا GPT-4.5

إليك المزايا الرئيسية التي يتمتع بها نموذج GPT-4.5:

الدقة المعرفية المحسّنة : يتفوق النموذج الجديد على GPT-4o في دقة المعلومات؛ إذ يقدم إجابات أكثر واقعية مع انخفاض معدل الهلوسة.

الذكاء العاطفي المرتفع : تبدو المحادثات مع النموذج الجديد أكثر تعاطفًا وطبيعية؛ إذ يمكنه فهم المشاعر البشرية بنحو أفضل من النماذج الأخرى والاستجابة بطريقة ملائمة.

الإبداع والقدرات المحسنة في الكتابة : يتمتع GPT-4.5 بقدرات كتابية وإبداعية متقدمة، مما يجعله أكثر كفاءة في توليد النصوص التي تبدو طبيعية.

سرعة الرد والاستجابات الموثوقة : يتمتع النموذج الجديد بتحسينات في السرعة والكفاءة؛ مما يتيح له تقديم إجابات دقيقة بسرعة.

مقارنة أداء GPT-4.5 مع النماذج الأخرى من OpenAI

يؤدي GPT-4.5 أداءً جيدًا في الاختبارات التالية مقارنة بالنماذج الأخرى مثل GPT-4o و o3-mini (high):

اختبار العلوم (GPQA) : يقيس الدقة في الإجابة عن أسئلة العلوم العامة. ويتفوق GPT-4.5 بنحو ملحوظ على GPT-4o في هذا الاختبار لكنه ما يزال أقل قدرة من o3-mini.

اختبار الرياضيات (AIME ‘24) : يختبر القدرة على حل المسائل الرياضية المتقدمة. وتشير النتائج إلى أن GPT-4o ما يزال أقل كفاءة من o3-mini الذي يتفوق في المهام الرياضية المتقدمة.

اختبار تعدد اللغات (MMMLU) : يقيس قدرة النموذج على التعامل مع المهام المتعددة اللغات. وتشير النتائج إلى أن GPT-4.5 يتفوق في هذا المجال على النماذج الأخرى.

اختبار فهم المطالبات المتعددة الوسائط (MMMU) : يختبر مدى فهم النموذج للنصوص مع المدخلات المرئية الأخرى في المطالبة نفسها، ويتفوق GPT-4.5 على GPT-4o في هذه المهام.

اختبار البرمجة (SWE-Lancer Diamond) : يُقيّم أداء الذكاء الاصطناعي في كتابة الأكواد لمشاريع البرمجة المعقدة. ويتفوق GPT-4.5 في هذا المجال على النماذج الأخرى.

اختبار إصلاح الأكواد البرمجية (SWE-Bench Verified) : يقيس دقة الذكاء الاصطناعي في تصحيح المشكلات البرمجية الحقيقية. ويُعد o3-mini الأفضل في هذه المهام، لكن GPT-4.5 يظهر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بنموذج GPT-4o.

ما الفرق بين GPT-4.5 و GPT-4o؟

إليك أبرز الفروق بين نموذجي GPT-4.5 و GPT-4o:

الكفاءة والسرعة العالية : صُمم نموذج GPT-4.5 ليكون أكثر كفاءة من الناحية الحسابية؛ إذ يحقق أداءً أسرع بعشرة أضعاف مقارنة بنموذج GPT-4o، مما يجعله أكثر قدرة على معالجة المهام المعقدة بسرعة أعلى.

أداءً أسرع بعشرة أضعاف تحسينات في الكتابة والمعرفة العامة : يقدم GPT-4.5 مستوى أكثر تطورًا في الكتابة وتبدو كتاباته أقرب إلى الكتابة البشرية. كما أن بيانات تدريبه الأوسع والأحدث تجعله أكثر وعيًا بالسياق.

معدل الهلوسة المنخفض : من أبرز التحسينات التي حصل عليها النموذج الجديد انخفاض معدل الهلوسة إلى 37% مقارنة بنسبة تبلغ 60% في GPT-4o ، مما يعني أنه أكثر موثوقية في تقديم المعلومات.

كيفية الوصول إلى GPT-4.5؟

نموذج GPT-4.5 متاح حاليًا لمستخدمي ChatGPT Pro في إصدار الويب والإصدارات الخاصة بالهواتف المحمولة وإصدار سطح المكتب، وخلال الأسبوع المقبل سيصبح متاحًا لمستخدمي Plus و Team، وفي الأسبوع الذي يليه سيتوفر لمستخدمي Enterprise و Edu.

وللوصول إليه، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع www.chatgpt.com. سجّل الدخول إلى حسابك. اختر GPT-4.5 من قائمة النماذج في الجهة العلوية.

يدعم النموذج الجديد البحث، ورفع الملفات والصور، واستخدام مزية Canvas للكتابة والبرمجة. لكنه لا يدعم حاليًا بعض المزايا المتقدمة مثل: الوضع الصوتي، ومشاركة الشاشة.