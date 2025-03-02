سامسونج تكشف عن هواتف جالاكسي A56 و A36 و A26

أعلنت شركة سامسونج رسميًا أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، إذ كشفت عن سلسلة Galaxy A الجديدة التي تضم ثلاثة هواتف، وهي Galaxy A56 5G و Galaxy A36 5G و Galaxy A26 5G، وذلك في خطوة تأتي ضمن استعداداتها لمنافسة أقوى في هذا القطاع.

هاتف Galaxy A56 5G

يُعد Galaxy A56 5G الهاتف الأقوى في السلسلة الجديدة، إذ يتميز بشاشة Super AMOLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +FHD، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع أقصى يبلغ 1200 شمعة، مما يضمن وضوحًا فائقًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعتمد الهاتف على معالج Exynos 1580 من سامسونج، مدعومًا بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت. ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 5 ميجابكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل.

Galaxy A36 5G

وأما هاتف Galaxy A36 5G، فسوف يحتفظ بمواصفات شاشة A56 نفسها من ناحية الحجم والدقة ومعدل التحديث، لكنه يعتمد على معالج Snapdragon 6 Gen 3.

ويوفر الهاتف 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، مع بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا.

ومن ناحية قدرات التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، مع عدسة ماكرو أكثر دقة تبلغ 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل.

يعد هاتف Galaxy A26 5G الخيار الأرخص ثمنًا في السلسلة، لكنه لا يخلو من بعض التقنيات المتقدمة، إذ يأتي مزودًا بشاشة Super AMOLED قياسها 6.5 إنشات، بدقة قدرها +FHD، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويضم الهاتف 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت، مع بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، دون تأكيد دعم الشحن السريع بنفس قدرة الإصدارات الأخرى.

ومن ناحية التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل، في حين تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل.

وتعمل الهواتف الثلاثة بواجهة One UI 7 المبنية على نظام أندرويد 15، كما تلتزم سامسونج بتقديم ما يصل إلى 6 سنوات من التحديثات البرمجية والأمنية.

ومن أبرز المزايا التي أضافتها الشركة إلى هذه السلسلة، مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي أطلقت عليها اسم Awesome Intelligence، التي تتضمن مزايا مثل “التدوير للبحث Circle to Search”، و “ممحاة العناصر Object Eraser”، وفلاتر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من الأدوات الذكية التي تعزز تجربة الاستخدام اليومي.

Galaxy A26 5G

وتطلق سامسونج هاتف Galaxy A26 5G في الأسواق ابتداءً من 28 مارس بسعر يبدأ من 300 دولارٍ أمريكي. وأما هاتف Galaxy A36 5G، فسوف يُطرح في 26 مارس بسعر يبدأ من 400 دولارٍ أمريكي، في حين سيتوفر هاتف Galaxy A56 5G في وقتٍ لاحق هذا العام بسعر يبدأ من 500 دولارٍ أمريكي، دون تحديد خيارات الألوان المتاحة حتى الآن.

وتواصل سامسونج توسيع نطاق هواتفها المتوسطة عبر تقديم مواصفات مُحسّنة وتقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة، مما يعزز مكانتها في هذا القطاع التنافسي، خاصةً مع تقديم التحديثات البرمجية الطويلة الأمد.