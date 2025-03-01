أبرز المزايا المُتوقعة في ساعة آبل Watch Ultra 3 القادمة

بعد عامين من إصدار ساعة آبل Watch Ultra 2 الذكية، من المُتوقع أن تُطلق الشركة Watch Ultra 3 في وقت لاحق من هذا العام مع سلسلة من التحسينات الجديدة.

وتركز التحسينات والتغييرات في الأداء والمزايا الصحية، ومن غير المُتوقع حدوث تغييرات ملحوظة في التصميم، إذ تلتزم آبل عادةً بتصميم الساعة الذكية نفسه لثلاثة أجيال قبل إجراء تغييرات.

وفيما يلي، سنذكر أهم المزايا الجديدة المُتوقعة في ساعة آبل Watch Ultra 3 القادمة:

مزية مراقبة ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرغ، ستكون مزية مراقبة ضغط الدم هي المزية الصحية الرئيسية الجديدة التي ستُضيفها آبل إلى ساعتها الجديدة Watch Ultra 3.

ستقدم المزية الجديدة قياسات دقيقة لضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وستتمكن من تتبع التغييرات في الضغط، ومعرفة كون ضغط الدم لدى المستخدم يرتفع تدريجيًا، مع إرسال تنبيه عند اكتشاف ارتفاع ضغط الدم. وفي حال تلقى المُستخدم هذا التنبيه، يمكنه تقديم هذه المعلومات إلى طبيب مختص لإجراء فحوصات إضافية.

تحسين سطوع الشاشة ومعدل التحديث

في عام 2024 تفوقت ساعة Watch Series 10 على Ultra 2 في مواصفات الشاشة، فقد حصلت على تحسينات جديدة، ومن المُتوقع أن تجلب آبل التحسينات نفسها إلى Ultra 3 هذا العام.

حصلت Series 10 على شاشة LTPO3 OLED Retina تدعم خاصية التشغيل الدائم. وتوفر تقنية LTPO3 معدل تحديث أسرع مقارنة بتقنية LTPO2، مما يسمح بظهور عقرب ثوانٍ متحرك على بعض واجهات الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز Series 10 بشاشة OLED بزاوية عريضة؛ مما يجعلها أكثر سطوعًا بنسبة تبلغ 40% عند النظر إليها من الزوايا المختلفة. ومن شبه المؤكد أن Ultra 3 ستحصل على هذه التحسينات في الشاشة.

معالج جديد

من المُتوقع أن تعمل ساعة آبل Watch Ultra 3 القادمة بمعالج جديد. ففي الوقت الحالي، تعمل ساعة Apple Watch Ultra 2 بمعالج S9، وهو ليس المعالج الأحدث من آبل، فقد قدمت الشركة معالج S10 الجديد مع إصدار Series 10.

من المُتوقع أن تطلق آبل هذا العام معالج S11 الجديد وأن تعمل به ساعة Watch Ultra 3، وقد يمتاز هذا المعالج بالأداء المُحسن ويدعم مزايا جديدة.

دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كشف مارك جورمان العام الماضي أن ساعة آبل Watch Ultra 3 ستحصل على مزية الاتصال بالأقمار الصناعية، وهي مزية متوفرة حاليًا في هواتف آيفون فقط.

سيُتيح ذلك لمستخدمي الساعة الجديدة بالاتصال بشبكة الأقمار الصناعية لإرسال الرسائل النصية عندما تكون الشبكات الخلوية وشبكات الواي فاي غير متاحة. ولأن ساعة آبل Ultra مُصممة للمغامرين والغواصين ومحبي الرياضات الخارجية، فإن إضافة مزية الاتصال عبر الأقمار الصناعية ستعزز مستوى الأمان عند الابتعاد عن نطاق الأبراج الخلوية.

من ناحية أخرى، سيجعل الاتصال عبر الأقمار الصناعية ساعة 3 Watch Ultra أكثر قدرة على المنافسة مع الساعات الرائدة من شركات مثل Garmin التي تدعم مزايا متقدمة للاتصال بالأقمار الصناعية.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G

حاليًا، ما تزال ساعة آبل تعتمد على شبكات 4G LTE، مع أن هواتف آيفون تدعم شبكات الجيل الخامس 5G منذ عام 2020. ووفقًا لمارك جورمان و Wayne Ma من The Information، تخطط آبل لإزالة مودم كوالكوم المستخدم حاليًا في Apple Watch Ultra من الجيل الثالث من الساعة. وبدلًا من استخدام مودم C1 أو شريحة مخصصة من آبل، تخطط الشركة لاستخدام مودم من شركة MediaTek، وهي واحدة من الشركات القليلة التي تطور مودمات 5G.

يدعم مودم MediaTek تقنية 5G RedCap، وهي تقنية مصممة للأجهزة القابلة للارتداء التي لا تحتاج إلى سرعات 5G القياسية.

تصميم خلفي جديد وشحن أسرع

اختارت آبل لساعة Watch Series 10 تصميمًا خلفيًا معدنيًا بالكامل، وقد ساهم التصميم الخلفي الجديد في تحسين سرعة شحن Series 10، فقد أصبحت نسبة الشحن تصل إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط. في المقابل، تحتاج ساعة Ultra 2 حاليًا إلى 60 دقيقة للوصول إلى نسبة شحن تبلغ 80%.

تحتوي ساعة Watch Ultra على ظهر مصنوع من السيراميك والكريستال الياقوتي، ومن المُتوقع أن تحصل Ultra 3 على التصميم الخلفي المعدني الجديد نفسه الخاص بساعة Watch Series 10؛ لأنه يُحسن سرعة الشحن.