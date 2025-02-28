OpenAI تطلق GPT-4.5 .. أكبر نموذج لغوي لها حتى الآن

أعلنت شركة OpenAI اليوم عن إطلاق نموذجها الجديد GPT-4.5، الذي وصفته بأنه “أكبر النماذج وأكثرها معرفة” حتى الآن، لكنه ليس نموذجًا من الفئة الرائدة (Frontier Model)، وقد لا يتفوق في الأداء على نماذج أخرى للشركة مثل o1 أو o3-mini.

ويتميز نموذج GPT-4.5 بقدرات مُحسنة في الكتابة، ومعرفة أوسع بالعالم، بالإضافة إلى شخصية أكثر تطورًا مقارنة بالإصدارات السابقة. ومع ذلك، لا يقدم النموذج قفزات تقنية كافية ليُصنف ضمن الفئة الرائدة، وفقًا للشركة.

وأوضحت OpenAI أن النموذج الجديد “يحسن كفاءة GPT-4 الحسابية بأكثر من 10 أضعاف”، لكنه لا يضيف قدرات جديدة جوهرية في مجال الاستدلال مقارنةً بالإصدارات السابقة، كما أن أداءه أقل من o1 و o3-mini في معظم الاختبارات.

ووفقًا لاختبارات الشركة المبكرة، فقد وجد المستخدمون أن النموذج الجديد يقدم تجربة حوار أكثر طبيعية، مع قدرة على التعبير عن الدفء، وإظهار مستوى من الذكاء العاطفي لم يكن متاحًا في الإصدارات السابقة.

وتعزو OpenAI التحسينات الملحوظة في GPT-4.5 إلى التطورات التي أجرتها في مجال التعلم غير الخاضع للإشراف، إذ زوّدت الشركة النموذج بمجموعة بيانات غير مصنفة، مما يسمح له باستخراج الأنماط والرؤى منها بنفسه.

ومع أن النموذج الجديد لا يعتمد على آليات التفكير المتسلسلة مثل نماذج الاستدلال المتقدمة للشركة، فإن التحسينات المعمارية وزيادة كمية البيانات وقوة الحوسبة أسهمت في تعزيز معرفته، وتقليل معدل “الهلوسة” مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وفي هذا السياق، أوضحت OpenAI أن GPT-4.5 سجل أداءً متفوقًا في اختبار SimpleQA، وهو معيار وضعته الشركة لقياس قدرة النماذج على الإجابة عن أسئلة معرفية دقيقة.

ولا يُعد GPT-4.5 بديلًا مباشرًا لـ GPT-4o أو o3-mini حتى مع تفوقه في بعض الجوانب، إذ تصفه OpenAI بأنه نموذج أكثر ذكاءً وأوسع نطاقًا لكنه عام الاستخدام، وليس مصممًا ليحل محل نماذج الاستدلال. كما أنه ليس نموذجًا متعدد الوسائط مثل GPT-4o، مما يعني أنه لا يدعم مزايا مثل وضع الصوت أو مشاركة الفيديو والشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد النموذج كبيرًا للغاية، ويتطلب قدرة حاسوبية عالية.

وبحسب الرئيس التنفيذي سام ألتمان، فإن نموذج GPT-4.5 يشكّل محطة انتقالية نحو النماذج المستقبلية للشركة، إذ وصفه بأنه “آخر نموذج غير قائم على التفكير المتسلسل”.

ومن المتوقع أن يدمج GPT-5 العديد من تقنيات OpenAI المتطورة، مثل نموذج الاستدلال o3، الذي كشفت الشركة عن بعض مزاياه نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوفر نموذج GPT-4.5 بدايةً من اليوم لمشتركي ChatGPT Pro، على أن يحصل المشتركون في خطط Plus و Team على إمكانية الوصول إليه بدءًا من الأسبوع المقبل. وأكدت OpenAI أنها تسعى إلى جلب قدرات GPT-4.5 المتميزة لكل المستخدمين مستقبلًا.