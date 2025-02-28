ميتا تكشف عن نظارات Aria Gen 2 الذكية مع مستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب

كشفت شركة ميتا عن نظارات Aria Gen 2 الذكية، التي تأتي بترقيات ملحوظة، أبرزها تزويدها بمستشعر PPG لقياس معدل ضربات القلب.

وتعد هذه النظارات الأولى من نوعها في هذا المجال التي توفر تقنية استشعار البيانات الحيوية، حتى مع توفر مستشعرات مماثلة في أجهزة أخرى، مثل سماعات Beats PowerBeats Pro 2 الجديدة من آبل.

وتشبه نظارات Aria Gen 2 الجديدة إلى حد بعيد نظارات Ray-Ban Meta، لكنها تأتي بأذرع أكثر سماكة لاحتواء المكونات الإضافية.

ومن أبرز التحسينات التي حصلت عليها وجود كاميرا RGB قياسية إلى جانب كاميرات تتبع العين، وكاميرات SLAM لدعم تتبع الحركة، مما يعزز قدراتها في تحديد الموقع، ورسم الخرائط.

وتضم النظارات مستشعرات متقدمة تضم نظام GNSS لتحديد المواقع عالميًا، وبارومتر لقياس الضغط الجوي، بالإضافة إلى ميكروفونات متطورة مزودة بتقنية فصل الصوت.

وطورت ميتا معالجًا مخصصًا لإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة، مما يسمح للنظارات بالعمل لمدة تتراوح بين 6 و 8 ساعات من الاستخدام المتواصل، وهو إنجاز غير مسبوق في هذا المجال.

ومع كل تلك المزايا المتقدمة، فإن نظارات ميتا الجديدة لن تُطرح للبيع لعامة المستخدمين، إذ ستُخصص للباحثين وموظفي ميتا في أقسام Reality Labs و FAIR AI.

وتُستخدم نظارات Aria الذكية في مجالات متعددة، مثل صناعة السيارات، وتطوير الأدوات الطبية لمساعدة ضعاف البصر، وتحسين تقنيات التنقل، كما ستسهم البيانات التي تجمعها هذه النظارات في تدريب الروبوتات، ضمن جهود ميتا المستمرة لتطوير الروبوتات البشرية مستقبلًا.