ميتا تستعد لإطلاق تطبيق مستقل لمساعدها الذكي Meta AI

تخطط ميتا لإطلاق تطبيق مستقل خاص بمساعدها الذكي المستند إلى الذكاء الاصطناعي Meta AI، وفقًا لتقرير نشرته وكالة CNBC الإخبارية الأمريكية.

وتعمل الشركة على تطوير التطبيق الجديد، الذي قد يُطلق خلال الربع الثاني من هذا العام، لينضم إلى قائمة متزايدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقلة، مثل ChatGPT من OpenAI، و Gemini من جوجل، و Copilot من مايكروسوفت.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة xAI التابعة لإيلون ماسك قد بدأت أيضًا إطلاق تطبيق مستقل لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Grok للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي iOS وأندرويد.

ومع أن ميتا قد أدمجت مساعدها الذكي Meta AI بالفعل في فيسبوك وإنستاجرام وماسنجر وواتساب، فإن إطلاق تطبيق مستقل قد يساعد الشركة في الوصول إلى جمهور أوسع خارج منصاتها.

وسوف يوفر تطبيق المساعد الذكي من ميتا Meta AI مزايا مشابهة للتطبيقات المنافسة، ومنها الإجابة عن الأسئلة، وتوليد الصور وتحريرها، وتقديم توصيات مُحسّنة مُخصصة باستخدام ميزة “الذاكرة” التي أُدمجت حديثًا فيه.

وفي تعليق ساخر على تقرير CNBC، كتب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان: “حسنًا، ربما سنطلق تطبيقًا اجتماعيًا أيضًا”، في حين رفضت ميتا التعليق على الأمر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تكثيف ميتا استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أعلن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ حديثًا خططًا لضخ ما يصل إلى 65 مليار دولار لدعم طموحات الشركة في هذا المجال.

وتستعد ميتا لعقد حدث خاص بالذكاء الاصطناعي في 29 أبريل للكشف عن المزيد من التطورات في هذا القطاع.