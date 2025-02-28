بعد 14 عامًا.. مايكروسوفت تقرر إغلاق خدمة سكايب

أعلنت شركة مايكروسوفت خطتها لإيقاف خدمة سكايب نهائيًا في شهر مايو المقبل، على أن يحل محلها تطبيق آخر للشركة، وهو تطبيق تيمز Microsoft Teams.

وسيتمكن مستخدمو سكايب الحاليون من تسجيل الدخول إلى Teams مباشرةً، مع الاحتفاظ بسجل المحادثات، والمجموعات، وقائمة جهات الاتصال الخاصة بهم دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، كما تتيح مايكروسوفت خيار تصدير البيانات للمستخدمين الراغبين في ذلك.

وبالتزامن مع هذا الانتقال، ستتوقف الشركة تدريجيًا عن دعم المكالمات الهاتفية المحلية والدولية عبر سكايب.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على سكايب في أكتوبر من عام 2011 مقابل 8.5 مليارات دولار بهدف تعزيز خدماتها في مجال الاتصال عبر الإنترنت، والمنافسة مع شركات أخرى، مثل جوجل وآبل.

وأوضح جيف تيبر، رئيس تطبيقات التعاون في Microsoft 365، أن المستخدمين سيكونون أمام خيارين؛ إما نقل بياناتهم إلى Teams، أو تصدير محادثاتهم والانتقال إلى خدمات أخرى.

وستظل خدمة سكايب متاحة حتى الخامس من مايو، مما يمنح المستخدمين مهلة تقارب 60 يومًا لاتخاذ قرارهم بشأن الانتقال إلى Teams، أو تصدير بياناتهم. وأكدت مايكروسوفت أن عملية الانتقال إلى Teams ستكون سلسة، وستتيح استعادة سجل المحادثات وجهات الاتصال تلقائيًا فور تسجيل الدخول.

وستظل المجموعات في سكايب متاحة خلال مدة الانتقال، وسيتمكن المستخدمون من تبادل الرسائل بين Teams وسكايب لضمان استمرار التواصل.

وفي خطوة رئيسية ضمن هذا التغيير، ستتوقف مايكروسوفت عن تقديم خدمات الاتصال عبر الهاتف، سواء للمكالمات المحلية أو الدولية.

وعلّق أميت فولاي، نائب رئيس قسم المنتجات في مايكروسوفت، بأن السبب وراء هذا القرار هو تطور تقنيات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت (VoIP)، وانخفاض تكلفة البيانات، مما جعل هذه الخدمة أقل أهمية مما كانت عليه في السابق.

وستظل أرصدة سكايب الصالحة قابلة للاستخدام داخل Teams حتى انتهاء مدة الاشتراك الحالية، لكن مايكروسوفت لن توفر مزيدًا من الاشتراكات أو الأرصدة الجديدة، كما سيكون على مستخدمي Skype Number نقل أرقامهم إلى مزود آخر، نظرًا إلى توقف دعمها داخل Teams.

وجاء قرار إنهاء سكايب بعد سنوات من المنافسة الشديدة مع تطبيقات مثل واتساب وفيس تايم وماسنجر، التي تفوقت في تقديم تجربة اتصال متكاملة.

وحتى مع ارتفاع قاعدة مستخدمي سكايب في بداية جائحة كورونا، لم تستطع الخدمة مجاراة الإقبال الكبير على تطبيقات مثل زوم Zoom.

وأوضحت مايكروسوفت أنها ستواصل استثمار مواردها في Teams، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تسريح موظفين. وقال تيبر: “لم يكن الهدف هو إيقاف سكايب فورًا، بل الانتظار حتى يصبح Teams جاهزًا لاستيعاب المستخدمين بسلاسة”.

يُذكر أن مايكروسوفت أطلقت الإصدار الشخصي من Teams عام 2020، مؤكدةً حينها التزامها بدعم سكايب، لكن الخطوات التي اتخذتها لاحقًا، مثل إنهاء دعم رصيد سكايب Skype Credits في ديسمبر الماضي، كانت تمهيدًا لإيقاف الخدمة بالكامل.

ومع هذا التحول، يبدو أن مايكروسوفت تستعد لعصر جديد من التواصل، إذ ستركز جهودها بالكامل على “تيمز Teams” كمنصة رئيسية لمكالمات الفيديو والتواصل بين الأفراد والمؤسسات.