مايكروسوفت تطلق تطبيق Copilot لنظام macOS

أعلنت مايكروسوفت رسميًا إطلاق تطبيق المساعد الذكي المستند إلى الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت Copilot” لأجهزة ماك، مما يتيح للمستخدمين الوصول إليه مباشرةً من خلال أجهزة ماك العاملة بنظام macOS.

ويعمل المساعد الذكي Copilot استنادًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI، ليقدم تجربة مشابهة لـ ChatGPT، وهو يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات فورية للأسئلة، والمساعدة في البرمجة وحل الأكواد، ورفع الصور للحصول على معلومات بشأنها، وإنشاء النصوص والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتلخيص المحتوى وإجراء الأبحاث، وغيرها.

ويتيح التطبيق أيضًا مزايا أخرى متطورة مثل ميزة الوضع الصوتي المتقدم Copilot Voice، وميزة التفكير العميق Think Deeper، وهما ميزتان توفرهما مايكروسوفت لأصحاب الحسابات المجانية بنحو غير محدود، وفقًا لما أعلنته حديثًا.

وعند إطلاقه قبل عامين، كان “كوبايلوت” متاحًا فقط عبر المتصفحات، ولم يصل إلى الأجهزة المحمولة حتى أوائل عام 2024، كما أدمجته مايكروسوفت في تطبيقات مثل Teams و Outlook وغيرها من خدماتها، لكن التطبيق الجديد لنظام macOS يوفر تجربة مُخصصة لمستخدمي ماك.

ويتوفر تطبيق Microsoft Copilot للتحميل مجانًا من خلال متجر تطبيقات ماك Mac App Store، ويدعم كافة أجهزة ماك المزودة بمعالجات آبل من فئة M، بشرط وجود نظام macOS 14 فما أحدث.

ولا يتضمن التطبيق عمليات شراء داخلية، لكنه يتيح اشتراك Copilot Pro بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، وهو يوفر إمكانية الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت و OpenAI مع استخدام كافة المزايا دون قيود أو حدود.

The wait is over – we can finally hang out on macOS! Download Copilot for Mac and try me out today.

— Microsoft Copilot (@MSFTCopilot) February 27, 2025