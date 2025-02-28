شاومي تعلن حاسوبها المحمول Redmi Book Pro 16 إصدار 2025

كشفت شاومي رسميًا عن حاسوبها المحمول Redmi Book Pro 16 إصدار 2025، وهو إصدار جديد من الحواسيب المحمولة الاحترافية، ويأتي بمواصفات قوية وتحسينات ملحوظة في الأداء.

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 7 255H من الجيل الثاني بتردد يصل إلى 5.1 جيجاهرتز، ويوفر 96 تريليون عملية حسابية في الثانية (TOPS) لأداء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب معالج رسومات Intel Arc. كما يتوفر إصدار آخر بمعالج Intel Core Ultra 5 225H بتردد يصل إلى 4.9 جيجاهرتز لمن يبحثون عن خيار أقل تكلفة، مع تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بالجيل السابق.

ويأتي الحاسوب المحمول Redmi Book Pro 16 إصدار 2025 بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 3,072 × 1,920 بكسلًا، وتتميز الشاشة بتغطية كاملة للطيف اللوني DCI-P3، وهي حاصلة على شهادة DisplayHDR 400، مع سطوع يصل إلى 500 شمعة. كما تدعم تقنيتي Dolby Vision و Dolby Atmos للحصول على تجربة غامرة للصوت والصورة.

ويتميز الجهاز بسُمك قدره 16 ملم، ووزن يبلغ 1.88 كيلوجرام، ويضم بطارية كبيرة سعتها 99 واطًا/ الساعة، وهي أكبر سعة مسموح بها على الطائرات، وتدوم البطارية حتى 30 ساعة من الاستخدام، وتُشحن بشاحن GaN قوته 140 واطًا.

ونظرًا إلى قوة المعالج، زوّدت شاومي الجهاز بمروحتين، وثلاثة أنابيب حرارية، مما يسمح بتبديد الحرارة بنحو فعّال لضمان أداء مستقر.

ويحتوي الجهاز على منفذي USB-C (أحدهما يدعم Thunderbolt)، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

وستطرح شاومي جهاز Redmi Book Pro 16 إصدار 2025 بسعر يتراوح بين 900 دولارٍ و 1050 دولارًا وفقًا للمعالج والسعة التخزينية والذاكرة العشوائية.