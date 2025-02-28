جوجل تتيح ميزة “المعلومات المحفوظة” لمستخدمي Gemini مجانًا

بدأت جوجل الآن إتاحة أداة “المعلومات المحفوظة Saved Info” للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية في المساعد الذكي Gemini دون الحاجة إلى اشتراك.

ومع أن الميزة لم تصل إلى كافة الحسابات بعدُ، فقد رصدها بعض مستخدمي إصدار الويب من Gemini، وفقًا لشهادات المستخدمين في منتديات ريديت.

وتعمل ميزة “المعلومات المحفوظة” كذاكرة بسيطة تساعد المساعد الذكي في تقديم ردود أكثر تخصيصًا وملاءمة للمستخدمين.

وأوضحت جوجل قائلةً: “يمكنك مشاركة معلومات حول حياتك وتفضيلاتك للحصول على ردود أكثر فائدة. يمكنك إضافة معلومات جديدة هنا، أو مطالبة Gemini بتذكر شيء معين في أثناء الدردشة”.

وفي السابق، كانت هذه الميزة متاحة حصريًا لمشتركي Gemini Advanced ضمن خطة Google One AI Premium التي تكلف 20 دولارًا شهريًا، لكنها باتت الآن متاحة للمستخدمين مجانًا، مع استمرار دعمها اللغة الإنجليزية فقط.

ويمكن للمستخدمين العثور عليها من خلال إشعار منبثق عند توفرها، أو عبر التوجه إلى الشريط الجانبي لـ Gemini، ثم الإعدادات، وتفعيل خيار “المعلومات المحفوظة Saved Info”.

وقدّمت جوجل بعض الأمثلة حول كيفية استخدام المعلومات المحفوظة داخل Gemini، مثل:

استخدم لغة بسيطة، وتجنب المصطلحات المعقدة.

“أنا نباتي، لذا لا تقترح وصفات تحتوي على اللحوم.”

“بعد الرد، أضف ترجمة إلى الإسبانية.”

“عند التخطيط للرحلات، احسب التكلفة اليومية.”

“يمكنني البرمجة بلغة JavaScript فقط.”

“أُفضّل الردود القصيرة والمختصرة.”

وتُظهر هذه الأمثلة أن الميزة لا تتطلب إدخال معلومات شخصية حساسة لتكون مفيدة، لكنها تُساعد Gemini في تحسين جودة التوصيات والاقتراحات. كما يمكن للمستخدمين حذف المعلومات في أي وقت أو تعطيل الميزة تمامًا إذا رغبوا في ذلك.

يُذكر أن جوجل اعتادت نقل بعض مزايا Gemini Advanced إلى المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية بنحو دوري، مثل إتاحة ميزة تحميل المستندات وتحليلها دون اشتراك.