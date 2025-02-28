تيك توك تجدد تجربة المشاهدة عبر المتصفح بتصميم جديد ومزايا تفاعلية

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك تحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة عبر المتصفحات من خلال إطلاق تصميم جديد، ويشمل هذا التحديث واجهة جديدة لعرض البث المباشر بملء الشاشة، بالإضافة إلى مشغل عائم حصري للحواسيب (إصدار سطح المكتب).

وكجزء من هذا التغيير، أعادت تيك توك ترتيب شريط التنقل، مما يوفر تجربة أكثر انغماسًا، ويسهّل استكشاف المحتوى؛ إذ يظهر الآن شريط جانبي ثابت في الجهة اليسرى من الشاشة، ويضم عناصر التحكم الأساسية مثل صفحة “من أجلك”، و”الاستكشاف”، والرسائل، وإعدادات الملف الشخصي، واقتراحات الحسابات، بالإضافة إلى قسم البث المباشر.

ومقارنةً بإصدار الهاتف، تتوفر معظم المزايا التي كانت تتطلب السحب أو النقر في شاشة رئيسية منظمة في إصدار سطح المكتب، في حين تظهر أدوات التفاعل، مثل الإعجابات والتعليقات والمشاركة، على يمين نافذة الفيديو.

ولتوفير تجربة مشاهدة أكثر تفاعلية، تتيح تيك توك الآن للمستخدمين إنشاء فئات مُخصصة لحفظ مقاطع الفيديو، وإعادة مشاهدتها بسهولة، على غرار ميزة “المجموعات” في إنستاجرام.

وأما فيما يتعلق بمنشئي المحتوى، فيمكنهم بدء البث المباشر من خلال إصدار الويب، سواء بالوضع الأفقي أو العمودي. وبالنسبة للمشاهدين عبر الهاتف، يمكنهم ببساطة تغيير اتجاه الشاشة لمشاهدة البث بالصورة الأصلية.

واستوحت تيك توك ميزة المشغل العائم من وضع “صورة في صورة” في متصفحات الويب، مما يتيح للمستخدمين مواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو في أثناء أداء مهام أخرى، إذ يظل المشغل ظاهرًا فوق النوافذ الأخرى.

وأوضحت المنصة أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط في متصفح كروم، ولم تؤكد بعدُ إذا كانت ستصل إلى متصفحات أخرى مثل مايكروسوفت إيدج الذي يعتمد أيضًا على محرك كروميوم (نواة متصفح كروم).