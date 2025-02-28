آبل توضح سبب غياب تقنية MagSafe عن هاتف iPhone 16e

أوضحت آبل الأسباب التي دفعتها إلى إزالة تقنية MagSafe من هاتف iPhone 16e الذي طرحته حديثًا، وفقًا لتصريحات رسمية أدلى بها ممثلوها لموقع Daring Fireball.

وتقدّم آبل هاتف iPhone 16e كخيار اقتصادي مع تنازلات عديدة مقارنةً بالإصدار الأساسي من هواتف آيفون 16، إذ يفتقد إلى شاشة أكثر سطوعًا، وتصميم الجزيرة التفاعلية Dynamic Island، والكاميرا الواسعة المجال، وزر الإجراءات، بالإضافة إلى تقنية MagSafe التي أصبحت ميزة أساسية في هواتف آيفون منذ إطلاقها في هواتف آيفون 12.

وتُمكّن تقنية MagSafe أجهزة آيفون من الشحن اللاسلكي بقدرة تتراوح بين 15 و 25 واطًا، إلى جانب دعم ملحقات أخرى مبتكرة، لكن هاتف iPhone 16e لا يحتوي على الحلقة المغناطيسية الخاصة بتلك التقنية، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة لا تتجاوز 7.5 واط فقط.

وفقًا لتصريحات ممثلي آبل، فإن السبب الرئيسي وراء استبعاد MagSafe من iPhone 16e هو أن معظم المستخدمين المُستهدفين من الجهاز يفضلون الشحن السلكي، ولا يعتمدون على الشحن اللاسلكي بنحو كبير، حتى وإن فعلوا، فإن سرعة الشحن ليست أولوية لهم. ومع ذلك، لم تحدد آبل بدقة الفئة المُستهدفة من هذا الجهاز.

وإلى جانب MagSafe، فإن غياب تصميم الجزيرة التفاعلية Dynamic Island وبعض المزايا الأخرى عن iPhone 16e قد يكون جزءًا من إستراتيجية آبل لدفع المستخدمين إلى اختيار الإصدارات المرتفعة الثمن.

ومع ذلك، يمكن لمالكي iPhone 16e تعويض غياب تقنية MagSafe باستخدام غطاء حماية مزوّد بحلقة مغناطيسية لتلك التقنية، مما يتيح لهم الاستفادة من الملحقات، وعدم فقدان التجربة بالكامل.