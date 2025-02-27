ميتا تبحث إطلاق تطبيق مستقل لمقاطع الفيديو القصيرة Reels

أفاد موقع “ذا إنفورميشن” التقني بأن منصة إنستاجرام المملوكة لميتا، تبحث إطلاق تطبيق مستقل لميزة مقاطع الفيديو القصيرة “Reels”.

وذكرت المصادر أن رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، ناقش هذه الخطة مع الموظفين خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، لكن الشركة الأم، ميتا، لم تؤكد رسميًا هذه الخطوة بعدُ.

وتأتي هذه التطورات في ظل المخاوف التي تبديها الحكومة الأمريكية بشأن صلات تيك توك بالصين، إذ ترى أن التطبيق، الذي يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، قد يُستخدم لجمع البيانات أو التجسس أو التأثير السياسي. وكان الرئيس ترامب قد اقترح سابقًا شراكة بين الحكومة الأمريكية وبايت دانس، مالكة تيك توك، لكن لم تُطرح خطة واضحة رسميًا حتى الآن.

ومن جانبها، تسعى ميتا إلى تقديم تجربة تصفح مشابهة لتيك توك عبر تطبيق Reels المستقل.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة فصل ميزة داخل التطبيق إلى منصة مستقلة ليست جديدة، فقد سبق لميتا أن أطلقت تطبيق Lasso عام 2018 لمنافسة تيك توك، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب، وأُغلق لاحقًا.

وأطلقت الشركة حديثًا تطبيق تحرير الفيديو Edits، الذي يُنظر إليه كمنافس مباشر لتطبيق CapCut التابع أيضًا لبايت دانس.

وتكشف هذه الخطوة عن طموح ميتا في التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة، والأدوات التي يستخدمها صناع المحتوى لإنشائها.

وكانت ميتا قد اعترفت سابقًا بأنها لم تدرك في الوقت المناسب شعبية مقاطع الفيديو القصيرة كوسيلة للتواصل، وهي الفرصة التي استغلتها منصة تيك توك للسيطرة على هذا المجال.

وواجه تطبيق تيك توك خطر الحظر الوشيك بسبب قانون وقعه الرئيس السابق جو بايدن يجبر الشركة الأم على بيع التطبيق لجهة أمريكية أو مواجهة الحظر.

وقد حصل تطبيق تيك توك على مهلة مؤقتة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح المنصة 75 يومًا للعثور على مالك جديد أو التوصل إلى صفقة ما.