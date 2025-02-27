مليار مستمع شهريًا.. يوتيوب تتصدر منصات البودكاست عالميًا

أصبحت منصة يوتيوب الوجهة الأولى لمحبي البرامج الإذاعية الرقمية “البودكاست” عالميًا. ووفقًا لبيانات الشركة الرسمية، فإن هناك مليار شخص يستمع إلى البودكاست عبر يوتيوب شهريًا، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تحققه آبل وسبوتيفاي مجتمعتين.

وكما هو معلوم، فإن يوتيوب لم تُصمم بالأساس للبودكاست، وإنما تعمل كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو.

وفي عام 2023، أعلنت سبوتيفاي أن لديها 100 مليون مستمع منتظم للبودكاست، في حين استمع 500 مليون شخص إلى البودكاست عبر منصتها منذ بدء استثمارها في هذا المجال عام 2019.

وعادةً ما تأتي آبل بعد سبوتيفاي في الترتيب وفقًا لقياسات الجهات الخارجية المُختصة. وبالنظر إلى أن ثُمن سكان العالم يستخدمون يوتيوب للاستماع إلى البودكاست، فقد أصبحت يوتيوب مركز النشاط الفعلي لهذا النوع من المحتوى.

ويتطلب الوصول إلى هذا الجمهور الضخم عبر يوتيوب جهدًا إضافيًا من صُنّاع المحتوى؛ فلا يمكن للمستمعين تشغيل الصوت فقط، وإطفاء شاشة الهاتف إلا إذا كانوا مشتركين في خدمة YouTube Premium، كما أن المشاهدة المطوّلة لصورة ثابتة قد لا تكون جذابة. لذلك، أصبح إنتاج الفيديو ضرورة لتحقيق النجاح في المنصة فيما يتعلق ببرامج البودكاست.

ووفقًا لما ذكرته المنصة، فقد شاهد المستخدمون أكثر من 400 مليون ساعة من البودكاست عبر شاشات التلفاز وحدها العام الماضي، ما يؤكد أهمية الفيديو في هذا المجال.

وإضافةً إلى ذلك، يجب على صُنّاع البودكاست الامتثال لقواعد يوتيوب. فخلافًا لمعظم منصات البودكاست التقليدية التي تعتمد على خلاصات RSS، يتعين على صنّاع المحتوى رفع محتواهم مباشرةً ليوتيوب كمقاطع فيديو أصلية.

ويعني هذا الالتزام بنظام الإعلانات الخاص بالمنصة، إذ لا يمكنهم تشغيل الإعلانات بالطريقة المعتادة في منصات البودكاست الأخرى، كما أن تحليلات الأداء التي يحصلون عليها لا تكون بالدقة نفسها التي يعتمدون عليها لبيع المساحات الإعلانية للمعلنين.