علي بابا تتيح مجانًا نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والفيديو

أعلنت علي بابا عن إتاحة الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها التي يمكنها إنتاج مقاطع فيديو وصور واقعية للغاية من خلال مدخلات نصية أو صور. ووفقًا للشركة، فإن أربعة إصدارات من سلسلة Wan 2.1 قد أصبحت متاحة الآن كمصادر مفتوحة، ويمكن لأي جهة تحميلها وتعديلها.

ويمكن للباحثين والأكاديميين والشركات الوصول إلى هذه النماذج من خلال منصات ModelScope التابعة للمنصة السحابية “علي بابا كلاود” ومنصة Hugging Face، التي توفر نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن هذه النماذج تحمل أسماء T2V-1.3B وT2V-14B و I2V-14B-720P و I2V-14B-480P، ويشير رمز “14B” إلى أن النموذج يمكنه التعامل مع 14 مليار متغير.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أتاحت شركة DeepSeek الصينية الشهر الماضي نموذجها المُخصص للتفكير العميق R1 مجانًا، مما أدى إلى زيادة الإقبال على التقنيات المفتوحة المصدر في مجال الذكاء الاصطناعي. كما وسّعت DeepSeek التزامها بمجتمع المصادر المفتوحة، وهي تعمل على إطلاق 5 مستودعات برمجية إضافية مرتبطة بخدماتها.

يُذكر أن علي بابا كانت من بين الشركات التي دخلت سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إطلاق ChatGPT من OpenAI قبل نحو عامين.

وكشف رئيس مجموعة علي بابا، جو تساي، حديثًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة سوف تُستخدم في هواتف آيفون الموجهة للسوق الصينية.

وجاء ذلك بسبب القيود الصارمة التي تفرضها الصين على تقنيات الذكاء الاصطناعي الأجنبية، مما دفع آبل إلى البحث عن شركاء محليين، منهم علي بابا، لتوفير مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون المُخصصة للسوق الصينية.

