شاومي تكشف عن هاتف Xiaomi 15 Ultra بمواصفات فائقة وتقنيات تصوير متطورة

كشفت شاومي رسميًا عن هاتفها الرائد Xiaomi 15 Ultra خلال حدث أقامته في الصين، وهو هاتف يأتي بمواصفات فائقة في كافة النواحي.

ويحمل الهاتف شاشة OLED LTPO قياسها 6.73 إنشات بدقة قدرها 2K وسطوع أقصى يصل إلى 3200 شمعة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغيرًا بين هرتزٍ واحد و 120 هرتزًا، إلى جانب تقنيات +HDR10 و Dolby Vision، وميزة التعتيم PWM بتردد قدره 1920 هرتزًا لتقليل إجهاد العين.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite العالي الأداء مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X. ولتحقيق أداء مستقر حتى مع الاستخدام الكثيف، يعتمد الهاتف على نظام تبريد مبتكر، ومضخة تبريد ثنائية القنوات، مما يحسن توزيع الحرارة، ويضمن كفاءة عالية.

ويدعم هاتف Xiaomi 15 Ultra تقنية Xiaomi Star Communication، التي تتيح إجراء مكالمات ثنائية الاتجاه لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات دون الحاجة إلى شبكة، ويتميز الهاتف بدعم اتصالات Tiantong الفضائية، إلى جانب كونه أول هاتف في العالم يدعم الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية لنقل البيانات. وتوفر النسخة المخصصة للسوق الصينية دعمًا مزدوجًا للأقمار الصناعية عبر شبكة Beidou التابعة لشركة China Mobile، ولا يُعرف إن كانت تلك المزايا ستكون متاحة خارج السوق الصينية.

ويقدم الهاتف نظام تصوير متطورًا طوّرته شاومي بالتعاون مع شركة Leica المتخصصة في صناعة البصريات، ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع مستشعر حجمه إنش واحد، وتقنية OIS للتثبيت البصري.

ويضم نظام التصوير أيضًا كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا Telephoto مكبّرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب مكبّرة بدقة قدرها 200 ميجابكسل للتقريب البصري حتى 4.3 مرات دون فقدان الجودة.

ويدعم الهاتف تقنيات تصوير سينمائية متقدمة، مثل تقنية ACES LOG لتسجيل الفيديو بجودة احترافية، وألوان بمستوى كاميرات الأفلام، ونظام UIS المطوّر من شاومي لتثبيت الفيديو، مع تصحيح على مستوى الأفق، وتسجيل فيديو بدقة قدرها 8K، كما يتضمن الهاتف نظامًا بصريًا متقدمًا من Leica يعتمد على مواد وتقنيات تصنيع جديدة.

ويأتي الهاتف بهيكل معدني، مع زجاج متين يُسمى Xiaomi Dragon Crystal 2.0، مما يعزز مقاومته الخدوش والصدمات. ويضم الهاتف بطارية سعتها 6000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 80 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

وتقدّم شاومي ملحقات احترافية للتصوير، مع بطارية إضافية مدمجة سعتها 2000 ميلي أمبير، مما يرفع إجمالي سعة البطارية إلى 8000 ميلي أمبير عند استخدامها مع الهاتف.

ومن المقرر طرح هاتف شاومي الجديد Xiaomi 15 Ultra بسعر يبدأ من نحو 900 دولارٍ أمريكي، في حين تُباع ملحقات التصوير منفصلةً بسعر قدره 140 دولارٍ أمريكي، ومن المنتظر طرحه في الأسواق العالمية في شهر مارس.