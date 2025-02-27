شاومي تعلن سماعات Xiaomi Buds 5 Pro بميزة الاتصال عبر الواي فاي

أعلنت شاومي رسميًا سماعاتها اللاسلكية الجديدة Xiaomi Buds 5 Pro، التي تقدم تجربة صوتية متطورة بفضل دعمها الاتصال عبر الواي فاي إلى جانب البلوتوث.

وتأتي السماعات بمعالج +Snapdragon S7 الصوتي، مما يتيح تشغيل الصوت عبر البلوتوث بمعدل نقل بيانات يصل إلى 2.1 ميجابت في الثانية، وهو ما يكفي لدعم الصوت اللاسلكي بجودة قدرها 48kHz/24-bit.

وعند ربط السماعات بهاتف Xiaomi 15 Ultra الجديد من شاومي، يمكنها الاستفادة من الاتصال عبر الواي فاي، مما يرفع معدل نقل البيانات إلى 4.2 ميجابت في الثانية، وهو ما يسمح بتشغيل الصوت بجودة 96kHz/24-bit دون فقدان البيانات، لتقديم تجربة استماع أكثر نقاءً ووضوحًا.

ويدعم الاتصال عبر الواي فاي أيضًا تقنية XPAN أو (eXpanded Personal Area Network) من كوالكوم، التي توسّع نطاق تشغيل السماعات ليشمل المنزل كاملًا، مع الحفاظ على استهلاك طاقة منخفض. كما تضمن هذه التقنية صوتًا عالي النطاق، وزمن استجابة منخفضًا، ودعمًا للصوت المحيطي مع تتبع حركة الرأس لتعزيز تجربة الاستماع، وقد ضبطت شاومي سماعاتها بالتعاون مع فريق من شركة Harman لضمان دقة أعلى في الترددات المتوسطة والعالية.

وتضم السماعات ثلاثة ميكروفونات مدمجة تتيح ميزة الإلغاء النشط للضوضاء (ANC) حتى 55 ديسيبل، مع القدرة على تقليل تأثير الرياح بسرعة تصل إلى 15 مترًا في الثانية. وتقول شاومي إن قوة تقليل الضوضاء في هذه السماعات تضاعفت مقارنةً بسماعات Xiaomi Buds 4 Pro.

وتوفر السماعات ما يصل إلى 8 ساعات من التشغيل المستمر عبر البلوتوث، في حين يرتفع عمر البطارية إلى 10 ساعات عند استخدام الواي فاي. ومع علبة الشحن، يصل إجمالي وقت التشغيل إلى 40 ساعة. وتدعم العلبة الشحن السلكي واللاسلكي.

وتحمل السماعات تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، كما تدعم مشاركة الصوت عبر توصيل زوجين من السماعات بالهاتف نفسه. وتتميز سيقان السماعات بحساسية للمس والضغط، إذ يمكن التحكم في مستوى الصوت عبر التمرير بإصبع واحد، أو الضغط بإصبعين لتنفيذ وظائف أخرى مُخصصة.

وتتوفر سماعات Xiaomi Buds 5 Pro بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والأبيض والأسود، علمًا بأن الإصدار الأسود اللون هو الوحيد الذي يدعم الاتصال عبر الواي فاي والبلوتوث.

وتطرح شاومي السماعات بسعر قدره 180 دولارًا أمريكيًا للإصدار الذي يدعم البلوتوث فقط، و 205 دولارات للإصدار الذي يدعم الواي فاي والبلوتوث.