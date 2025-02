سوني تخفّض سعر نظارة الواقع الافتراضي PlayStation VR2

أعلنت شركة سوني تخفيضًا دائمًا لسعر نظارة الواقع الافتراضي PlayStation VR2، ليصبح أقل بنحو 150 دولارًا مقارنة بالسعر السابق.

ومن المقرر أن يدخل هذا التخفيض حيز التنفيذ في كافة الأسواق بدايةً من مارس المقبل، مما يجعل تجربة الواقع الافتراضي أكثر سهولة لمحبي الألعاب.

وأطلقت سوني نظارة PlayStation VR2 في أوائل عام 2023 كملحق حصري لمنصة PlayStation 5، وقد كانت متوفرة بسعر قدره 550 دولارًا أو 600 يورو.

ومع تطبيق التسعير الجديد، سيبدأ سعر النظارة من 400 دولارٍ أو 450 يورو للحزمة الأساسية. ومن اللافت أن حزمة PSVR 2 Horizon Call of the Mountain، التي تتضمن نسخة من اللعبة، ستُباع بالسعر نفسه دون أي زيادة إضافية، مع أنها كانت تأتي سابقًا بفرقٍ قدره 50 دولارًا أعلى من الإصدار العادي.

وستظل مكونات الحزمة كما هي، إذ تضم النظارة، ووحدة التحكم PS VR2 Sense، وسماعات استيريو.

وأكدت سوني أن التوقيت الحالي هو الأمثل للانضمام إلى عالم الواقع الافتراضي، خاصةً مع الإصدارات الجديدة من الألعاب مثل Alien Rogue Incursion و Skydance’s Behemoth و Metro Awakening VR، إلى جانب الألعاب المرتقبة الأخرى مثل Aces of Thunder و Dreams of Another و Hitman World of Assassination و The Midnight Walk.

يُذكر أن نظارة PlayStation VR2 أصبحت متوافقة مع الحواسيب الشخصية منذ أغسطس الماضي عبر محول PS VR2 PC الرسمي من سوني، لكن بعض المزايا مثل التغذية الراجعة اللمسية قد لا تعمل بنحو كامل عند تشغيل الألعاب عبر منصة Steam.