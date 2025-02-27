سامسونج تكشف عن هاتفي جالاكسي M06 5G و M16 5G

أعلنت سامسونج رسميًا أحدث هواتف سلسلة M، إذ كشفت رسميًا عن هاتفي Galaxy M06 5G و Galaxy M16 5G. ويُعد كلا الجهازين نسختين معدلتين من هواتف سلاسل جالاكسي A و F.

ويأتي Galaxy M16 5G بالمواصفات نفسها الخاصة بهاتف Galaxy A16 5G، إذ يتميز بشاشة AMOLED قياسها 6.7 إنشات بدقة +FHD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، إلى جانب معالج Dimensity 6300 وبطارية بسعة قدرها 5,000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 25 واطًا.

ويكمن التغيير الأساسي في التصميم في الجهة الخلفية، إذ أُدمجت الكاميرات ضمن وحدة موحدة بدلًا من 3 عدسات منفصلة.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بواجهة One UI 7 المستندة إلى أندرويد 15، مع التزام سامسونج بتوفير 6 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد بالتوازي مع 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

وسيتوفر هاتف Galaxy M16 5G بثلاثة ألوان، وهي الوردي والأخضر والأسود، وسيبدأ سعره من نحو 130 دولارًا. وأما هاتف Galaxy M06 5G، فهو إصدار معدل من هاتف Galaxy F06 5G الذي أُطلق في وقت سابق من الشهر.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، ويعمل بواجهة One UI Core 7.0 المستندة إلى أندرويد 15. كما تلتزم سامسونج بتوفير 4 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد و 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويبدأ سعر Galaxy M06 5G من نحو 110 دولارات أمريكية. ومن المقرر إطلاق الهاتفين في شهر مارس المقبل.