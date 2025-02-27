جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية من نتائج البحث

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا يسهّل إزالة نتائج البحث التي تحتوي على معلومات شخصية أو تحديثها، مثل العناوين وأرقام الهواتف.

ويأتي هذا التحديث في إطار تحسين أداة “النتائج عنك Results about you”، التي تتيح للمستخدمين مراقبة ظهور بياناتهم الشخصية في نتائج البحث، واتخاذ إجراءات لحذفها.

ويمكن للمستخدمين تسجيل بياناتهم، ومنها الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، لتفحصها جوجل بنحو مستمر في نتائج البحث. وعند العثور على أي معلومات حساسة، يتلقى المستخدم إشعارًا يتيح له طلب إزالتها بسهولة.

وفي السابق، كانت الأداة متاحة فقط من خلال تطبيق جوجل في الهواتف الذكية، أو مخفية ضمن إعدادات الحساب في إصدار سطح المكتب. أما الآن، فقد أصبح بالإمكان طلب الإزالة مباشرة من صفحة نتائج البحث عبر الضغط على القائمة الثلاثية النقاط بجانب النتيجة، حيث يظهر خيار “إزالة هذه النتيجة”.

وعند طلب الإزالة، تظهر للمستخدم ثلاثة خيارات رئيسية، وهي “إزالة المعلومات الشخصية”، مثل المحتوى الذي يُستخدم في التشهير أو الكشف غير المصرح به عن البيانات، أو “طلبات الحذف القانونية”، التي تشمل انتهاك حقوق النشر أو المحتوى غير القانوني، أو “تحديث نتائج البحث القديمة”، وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إبلاغ الشركة بإعادة فحص المواقع إذا حُدّثت بياناتهم أو حُذفت من المصدر دون أن ينعكس ذلك في نتائج البحث.

وتتوفر الأداة حاليًا في عدد من الدول، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا والهند والمكسيك، مع وعد بتوسيع نطاقها لاحقًا لتشمل الأداة المزيد من الدول.

ويعزز هذا التحديث تحكم المستخدمين في بياناتهم الشخصية، مما يمنحهم مزيدًا من الخصوصية عند استخدام محرك بحث جوجل الأكثر انتشارًا في العالم.