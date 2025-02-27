جوجل تعتزم إدماج الذكاء الاصطناعي في خدمة الترجمة

تعمل جوجل على تطوير ميزة جديدة في خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تفاعل المستخدمين مع الترجمات، وتوفير رؤى أعمق حول معاني النصوص المُترجمة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني، فقد اُكتشفت إشارات إلى هذه الميزة خلال تحليل لملف APK الخاص بتطبيق الخدمة، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين فهم الترجمات بنحو أفضل وتحسينها وفقًا لاحتياجاتهم.

وبعد إدخال النص في تطبيق الترجمة من جوجل Google Translate، سيظهر زر جديد يحمل اسم “طرح سؤال متابعة” أسفل نتائج الترجمة. وعند الضغط عليه، سيوفر التطبيق سياقًا إضافيًا حول الترجمة، موضحًا الفروقات اللغوية، وآلية عمل الذكاء الاصطناعي في إنتاج النص.

ويمكن للمستخدمين تعديل الترجمة عبر خيارات مثل “رسمي”و “مُبسّط” و “غير رسمي” و “إعادة الصياغة”، و”اختلافات إقليمية”، مما يسمح بضبط نبرة النص المُترجَم وأسلوبه وفقًا للسياق المطلوب.

ويتيح التطبيق إمكانية الاستماع إلى الترجمة عبر أيقونة الصوت، مما يساعد المستخدمين في تعرّف النطق والأسلوب، كما تتوفر أزرار التقييم لقياس جودة الترجمة.

وتقدم الميزة المنتظرة ملاحظات ثقافية، وشروحات نحوية، وبيانات حول الفروقات الإقليمية، مما يساعد في فهم كيفية اختلاف الترجمات حسب السياق أو الموقع الجغرافي.

وتختبر جوجل الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أحدث إصدارات تطبيق Google Translate في الأجهزة المحمولة، لكنها لم تُطرح لكافة المستخدمين حتى الآن. ومن المتوقع إعلان توفرها رسميًا عند الانتهاء من تطويرها كاملةً.