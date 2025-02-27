تضاعف الهجمات الإلكترونية على الأجهزة المنزلية الذكية خلال 2024

تصاعدت الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الذكية المنزلية بنحو غير مسبوق، إذ زادت بنسبة قدرها 124% خلال عام 2024، وفقًا لما كشفه تقرير حديث صادر عن شركة SonicWall المتخصصة في الأمن السيبراني.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد العام الماضي ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات السيبرانية التي تستهدف المنتجات الذكية المنزلية، مما يشكل تهديدًا متزايدًا لمستخدمي هذه الأجهزة.

وأشارت الشركة نفسها إلى أنها منعت أكثر من 17 مليون هجوم على كاميرات المراقبة العاملة ببروتوكول الإنترنت (IP Cameras) خلال 2024، وهو رقم يشمل فقط الهجمات التي تمكنت الشركة من التصدي لها على نوع واحد من الأجهزة فقط.

وسلط التقرير الضوء على التهديدات المتزايدة التي تستهدف منتجات الأمن الذكي، إذ تشكّل كاميرات المراقبة الذكية الهدف الرئيسي للمهاجمين. ويعتمد الأشخاص على كاميرات المراقبة لتوفيرها طبقة إضافية من الأمان للمنازل، لكن قد يمكن استغلالها وتحويلها إلى أدوات تجسس.

ومن أبرز الثغرات التي استغلها القراصنة خلال العام الماضي، ثغرة تُعرف باسم HikVision IP Camera Command Injection، وقد سمحت للمهاجمين بالتحكم من بُعد في الكاميرات الذكية غير المحمية.

ويُسهم ضعف الموارد والخبرات الأمنية لدى العديد من مصنّعي أجهزة إنترنت الأشياء في تفاقم التهديدات السيبرانية. وتُعد شبكة Reaper Botnet إحدى أخطر الأدوات التي يستخدمها القراصنة لاختراق هذه الأجهزة، إذ تُجنّد المنتجات الذكية غير المؤمنة لتنفيذ هجمات واسعة.

يُذكر أن Reaper Botnet هي شبكة روبوتية (Botnet) متطورة تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وقد اُكتشفت أول مرة في عام 2017، وتمتاز بآلية عمل أكثر تطورًا وقدرة على استغلال الثغرات الأمنية بدلًا من الاعتماد فقط على كلمات المرور الضعيفة.

ويجعل استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر الأجهزة أكثر عرضة للاختراق، إذ يؤدي اكتشاف ثغرة في جهاز واحد إلى إمكانية اختراق آلاف الأجهزة الأخرى التي تعتمد على المنصة البرمجية نفسها.

يُذكر أن تقريرًا صدر في نوفمبر الماضي عن شركة Zscaler كشف عن زيادة هجمات البرمجيات الخبيثة على أجهزة إنترنت الأشياء بنسبة تقارب 400% في السنوات الأخيرة.