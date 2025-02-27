تسريبات تتناول خطة سامسونج لطرح تحديث One UI 7 المنتظر

أفادت تقارير حديثة بأن سامسونج تنوي طرح تحديث One UI 7، المستند إلى أندرويد 15، اعتبارًا من منتصف أبريل، وذلك وفقًا لتسريبات من ورشة عمل خاصة بالشركة.

ومن المقرر أن يصل التحديث إلى عدة أجيال من هواتف سامسونج، بدءًا من 18 أبريل حتى نهاية مايو.

وستكون هواتف Galaxy S24 أولى الأجهزة التي ستحصل على التحديث، إلى جانب هواتف Galaxy S24 FE و Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Fold6.

وبعد ذلك، ستتلقى سلسلة Galaxy S23 التحديث، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Z Flip5 و Z Fold5 و Galaxy A54 بحلول نهاية شهر أبريل.

وأما هواتف Galaxy S23 FE، وسلسلة Galaxy S22 و Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و Galaxy A34 و A33 و A53 فسوف تحصل على التحديث في منتصف شهر مايو.

وبحلول نهاية مايو، سوف توفر سامسونج التحديث لهواتف Galaxy S21 و Galaxy Z Flip3 و Z Fold3.

يُذكر أن هذه التواريخ تستند إلى ورشة عمل داخلية لسامسونج، وقد تتغير وفقًا للتحديثات الرسمية من الشركة.

ويتضمن تحديث One UI 7 ميزة الشريط التفاعلي Now Bar في شاشة القفل، وميزة أخرى تُدعى “محرك البيانات الشخصية Personal Data Engine”، التي تُركّز على تعزيز حماية خصوصية البيانات، وتعمل هذه التقنية على ضمان بقاء كافة البيانات الشخصية مخزّنة ومشفّرة داخل الهاتف، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان، بالإضافة إلى المزايا الجديدة في أندرويد 15، ومزايا أخرى من سامسونج.