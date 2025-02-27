أمازون تكشف عن Ocelot .. أول شريحة للشركة للحوسبة الكمومية

كشفت شركة أمازون عن أول شريحة لها مُخصصة للحوسبة الكمومية، في خطوةٍ وصفتها بأنها تشكّل تقدمًا مهمًا نحو تطوير حواسيب كمومية موثوقة وفعالة.

وأوضحت الشركة أن الشريحة، التي تحمل اسم Ocelot، يمكنها خفض تكاليف تصحيح أخطاء الحوسبة الكمومية بنسبة تصل إلى 90%، مما قد يسهم في تحسين موثوقية هذا النوع من الحواسيب.

ويأتي إعلان أمازون بعد مدة قصيرة من إعلان مايكروسوفت تحقيق إنجاز في الحوسبة الكمومية عبر تطوير حالة جديدة من المادة في شريحة جديدة تُعرف باسم Majorana 1، كما كشفت جوجل في ديسمبر الماضي عن شريحة أخرى جديدة باسم Willow، وقالت إنها تشكّل خطوةً مهمة في حل مشكلات تصحيح الأخطاء الكمومية.

وأوضح أوسكار بينتر، رئيس قسم الأجهزة الكمومية في خدمات أمازون السحابية AWS، أن شريحة Ocelot لا تشكّل نظامًا كمّيًا متكاملًا، بل هي نموذجٌ أولي مصمم لاختبار القدرة على تصحيح الأخطاء الكمومية، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاقها مستقبلًا.

وتُعد معالجة الأخطاء من أبرز التحديات التي تواجه الحوسبة الكمومية، إذ إن وحداتها الأساسية (الكيوبتات – Qubits) معرضةٌ للاضطرابات بفعل عوامل مثل الحرارة والاهتزازات، مما يؤثر في استقرارها، ويؤدي إلى حدوث أخطاء حسابية. ويهدف تصحيح الأخطاء الكمومية إلى تقليل هذه المشكلات، وتحسين دقة العمليات الحسابية.

وتوفر الحواسيب الكمومية قدرةً حسابية تتجاوز بكثير الحواسيب التقليدية، مما يجعلها ذات فائدة كبيرة في مجالات مثل اكتشاف الأدوية، والتشفير، والأمن السيبراني.

ومع أن بعض الشركات تعمل على تطوير الحواسيب الكمومية منذ عقود، يرى بينتر أن تلك التقنية ما زالت على بُعد عقدٍ على الأقل من الاستخدام التجاري، في حين يعتقد آخرون أنها قد تصبح متاحة في غضون سنوات قليلة فقط.

وتعمل أمازون، مثل مايكروسوفت وجوجل، على حل تحديات تصحيح الأخطاء الكمومية، مع الإشارة إلى أن نهجها يشبه إلى حد كبير نهج جوجل في تطوير الدوائر الكمومية الفائقة التوصيل.