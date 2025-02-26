Razer تكشف عن إصدار جديد من حاسوبها المُخصص للألعاب Blade 18

أعلنت Razer إصدارًا جديدًا من حاسوبها المحمول المخصص للألعاب Blade 18، إذ يأتي هذا الإصدار الجديد بمعالجات Intel Core Ultra 200HX الحديثة، مع خيار الحصول على أحدث بطاقة رسومات من إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 5090.

ويتميز الجهاز بشاشة ضخمة تصفها Razer بأنها “أول شاشة ثنائية النمط قياسها 18 إنشًا في العالم”. وتتيح هذه التقنية للمستخدمين التبديل الفوري بين دقة قدرها +UHD مع معدل تحديث قدره 240 هرتزًا للاستمتاع بالتفاصيل الدقيقة في الألعاب الضخمة، ودقة قدرها +FHD مع معدل تحديث قدره 440 هرتزًا، لضمان أعلى سرعة وأداء.

وشهدت لوحة المفاتيح إعادة تصميم كاملة، إذ تأتي بمفاتيح مقصية توفر مسافة انتقال أطول بنسبة قدرها 35% مقارنةً بالجيل السابق، كما تحتوي اللوحة على لوحة أرقام مدمجة، وإضاءة LED خلفية ثنائية لكل مفتاح. وأما التصميم العام، فقد ظلّ كما هو منذ إطلاق أول إصدار من حواسيب Blade 18 عام 2023.

ويَعِد هذا الإصدار الجديد بمستويات اتصال مماثلة لأجهزة الحاسوب المكتبية، إذ يضم منفذي Thunderbolt، أحدهما يدعم Thunderbolt 5، مع دعم الواي فاي 7 و HDMI 2.1 والبلوتوث 5.4 واتصال Gigabit LAN. كما يأتي الجهاز مزودًا بنظام صوتي يضم ستة مكبرات صوت بتقنية THX Spatial Audio، وكاميرا بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويبدأ سعر الحاسوب المحمول Blade 18 من 3,200 دولارٍ أمريكي، وقد يصل إلى 5,000 دولارٍ وفقًا لمواصفات الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية ونوع بطاقة الرسومات، وهو متاح للطلب من موقع الشركة الرسمي.