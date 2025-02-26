OpenAI تتيح ميزة البحث العميق لكافة المشتركين

أعلنت OpenAI توسيع إتاحة ميزة البحث العميق Deep Research، التي تتيح إنشاء تقارير عميقة حول مختلف الموضوعات، لتشمل كافة المشتركين في الخطط المأجورة التي تتيحها.

وباتت الميزة الجديدة متاحة للمشتركين في خطة بلس ChatGPT Plus وخطة فرق العمل Team والخطة التعليمية Edu وخطة الشركات Enterprise، بعد أن كانت متاحة سابقًا فقط لمشتركي خطة “برو Pro” المتاحة بسعر قدره 200 دولار شهريًا.

وبدايةً من اليوم، سيحصل مشتركو ChatGPT Plus على 10 طلبات شهريًا عبر ميزة البحث العميق شهريًا، في حين رفعت الشركة الحد الأقصى لمستخدمي خطة Pro إلى 120 طلبًا شهريًا بدلًا من 100 طلب.

وإلى جانب ذلك، أضافت OpenAI تحسينات جديدة إلى طريقة عمل الأداة، إذ أصبحت ChatGPT تعرض الصور بجانب الاستشهادات لتوفير “رؤى أكثر ثراءً”، كما بات النظام أكثر قدرة على تعرّف أنواع الملفات المختلفة، مما يحسّن تحليل الوثائق.

ولتجربة ميزة البحث العميق Deep Research، يمكن للمستخدمين كتابة طلباتهم كالمعتاد، ثم النقر على الأيقونة المُخصصة التي تشبه المنظار قبل إرسالها. وتبعًا لتعقيد السؤال، قد يستغرق ChatGPT مدة تتراوح بين 5 دقائق و 30 دقيقة لإعداد التقرير المطلوب.

وأوضحت OpenAI أن ميزة البحث العميق ما زالت تستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد الحاسوبية، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الميزة متاحة لأصحاب الحسابات المجانية.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت OpenAI إتاحة الوضع الصوتي المتقدم استنادًا إلى نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4o mini للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية، ولكن مع قيود في الاستخدام.