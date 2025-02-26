ElevenLabs تطلق منصة جديدة لإنشاء الكتب الصوتية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ElevenLabs إطلاق منصة ElevenReader Publishing، التي تتيح للمؤلفين تحويل كتبهم إلى كتب صوتية احترافية باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الشركة إلى تبسيط عملية إنتاج الكتب الصوتية وتسريعها، التي كانت تقليديًا عملية معقدة ومكلفة، مما أدى إلى إصدار أقل من 5% من الكتب بصيغة صوتية حتى الآن.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تعاونت ElevenLabs مع شخصيات بارزة لمساعدتهم في تحويل أعمالهم المكتوبة إلى كتب صوتية. ومع إطلاق المنصة الجديدة، أصبح بإمكان الجميع، سواء كانوا مؤلفين مستقلين أو محترفين، تحويل كتبهم بسرعة إلى إصدارات صوتية بجودة احترافية.

وتوفر ElevenLabs Studio مجموعة من الأدوات التي تمنح المؤلفين مزيدًا من التحكم في كتبهم الصوتية، إذ يمكنهم تخصيص الأصوات، وضبط سرعة السرد، واختيار عدة متحدثين لتعزيز تجربة الاستماع.

وحرصًا على توسيع نطاق انتشار الكتب الصوتية، أعلنت ElevenLabs أن منصة سبوتيفاي أصبحت تدعم الكتب الصوتية المَروية بأصوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهذا يعني أنه بعد نشر الكتب عبر ElevenReader، سيتمكن المؤلفون من نشرها أيضًا عبر منصات أخرى للوصول إلى جمهور أوسع.

وتدعم المنصة حاليًا الكتب الصوتية باللغة الإنجليزية فقط، لكن الشركة أكدت أنها تعمل على دعم 31 لغة إضافية قريبًا، منها اللغة العربية.

وأتاحت ElevenLabs للمؤلفين فرصة تحقيق أرباح من كتبهم الصوتية، إذ يحصل المؤلف على 1.10 دولار عن كل مستخدم يستمع إلى كتابه لأكثر من 11 دقيقة.

ومع أن هذا المبلغ أقل بكثير من سعر شراء الكتب الصوتية التقليدية، فإن الشركة تسعى إلى تقديم نموذج جديد قد يغير شكل سوق الكتب الصوتية. وتجدر الإشارة إلى أن ميزة تحقيق الدخل متاحة حاليًا لسكان الولايات المتحدة فقط لأسباب مالية تخص الشركة.