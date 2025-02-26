يوتيوب تقلل الإعلانات المزعجة وسط مقاطع الفيديو

أعلنت يوتيوب أنها ستبدأ اعتبارًا من 12 مايو المقبل تقليل عدد الإعلانات المعروضة في منتصف مقاطع الفيديو عندما تكون مزعجة أو مقاطعةً جمل الحوار أو المشاهد المهمة.

وبدلًا من ذلك، ستظهر الإعلانات عند أوقات التوقف الطبيعية، أو في لحظات الانتقال، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وستضيف يوتيوب فواصل إعلانية تلقائية إلى نقاط توقف طبيعية داخل مقاطع الفيديو القديمة التي حُددت الإعلانات فيها يدويًا، مع إمكانية تعطيل صنّاع المحتوى هذا الخيار.

ويستطيع منشئو المحتوى الاختيار بين الإعلانات التلقائية، أو اليدوية، أو الجمع بينهما. وأما الذين يفضلون التحكم اليدوي، ستوفر يوتيوب أداة جديدة تساعدهم في معرفة إذا كانت نقاط الإعلانات التي اختاروها تُعد مقاطعةً المحتوى.

ووفقًا ليوتيوب، فإن هذه الأداة ستساعدهم في اختيار المواقع التي تُعرض فيها الإعلانات بنحو أكثر ملاءمة للمشاهدين.

وتشير الشركة إلى أن تجربة أجرتها العام الماضي أظهرت أن مقاطع الفيديو التي استخدمت مزيجًا من الإعلانات التلقائية واليدوية حققت زيادة بنسبة قدرها 5% في الإيرادات مقارنةً بمقاطع الفيديو التي اعتمدت فقط على الفواصل اليدوية.

ومع ذلك، تحذر يوتيوب من أن مقاطع الفيديو التي تتضمن إعلانات مقاطعة قد تحقق أرباحًا أقل بعد هذا التغيير، ويمكن لمنشئي المحتوى تعطيل الإعلانات التلقائية عبر علامة “الربح” (Earn) في يوتيوب.

وما زال بإمكان منشئي المحتوى القدرة على اختيار مواقع الإعلانات داخل مقاطع الفيديو، ولكن لم توضح يوتيوب بعدُ إذا كان اختيار الفواصل اليدوية قد يؤدي إلى تقليل عدد الإعلانات المعروضة.

يُذكر أن يوتيوب سبق أن حدّت تحكم منشئي المحتوى في الإعلانات، مثل التغيير الذي أجرته في أواخر 2023، والذي ألغى خيار تحديد إذا كانت الإعلانات قابلة للتخطي، أو تحديد مواقعها في بداية الفيديو أو نهايته.