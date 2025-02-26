سامسونج تعدّ بتحديثات برمجية موسّعة لهواتف الفئة المتوسطة

أطلقت سامسونج مقطعًا ترويجيًا جديدًا للترويج لهواتفها القادمة من سلسلة Galaxy A المتوسطة المواصفات، مع وعد بتحسينات في مدة الدعم البرمجي بالتحديثات لتصل إلى 6 سنوات.

ولم يتطرق مقطع الفيديو التشويقي إلى التصميم الجديد المتوقع لبعض الإصدارات المقبلة، مثل Galaxy A26 و Galaxy A36 و Galaxy A56، التي يُشاع أنها ستأتي بجهة خلفية مُعاد تصميمها.

ويؤكد الإعلان التشويقي ترقية كُبرى واحدة على الأقل، وهي أن هواتف Galaxy A القادمة ستحصل على 6 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، مقارنةً بأربعة تحديثات رئيسية فقط لهواتف Galaxy A35 و Galaxy A55 الحالية، إلى جانب عام إضافي من التحديثات الأمنية.

وبهذا، تقترب سلسلة الهواتف المتوسطة من الفئات الرائدة لدى سامسونج، إذ تبقى متأخرة بتحديث رئيسي واحد فقط عن هواتف مثل Galaxy S25 و Galaxy Z Fold 6.

ويأتي ذلك استمرارًا لنهج سامسونج في إطالة مدة التحديثات لهواتفها ودعم استدامتها خلال السنوات الأخيرة، كما أنها قدّمت نهاية العام الماضي هاتف Galaxy A16 5G من الفئة الاقتصادية مع وعد أيضًا بتحديثات للنظام حتى 6 سنوات.

ومع الأخذ في الاعتبار أن هواتف Galaxy A35 و Galaxy A55 قد طُرحت في مارس الماضي، فإن الجيل الجديد من هواتف Galaxy A قد يكون على وشك الإطلاق، علمًا بأن سامسونج لم تحدد موعدًا رسميًا حتى الآن.

وإلى جانب التعديلات التصميمية الطفيفة، من المتوقع أن تشهد الهواتف القادمة تحسينات في الأداء، اعتمادًا على معالج Exynos 1580 في هاتف Galaxy A56، ومعالج Snapdragon 6 Gen 3 في هاتف Galaxy A36.