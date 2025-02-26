ريلمي تكشف عن هاتفي Neo 7 SE و Neo 7x من الفئة المتوسطة

أعلنت ريلمي عن هاتفيها الجديدين Neo 7 SE و Neo 7x، وهما يُعدان من الهواتف الاقتصادية المميزة.

يعتمد هاتف Neo 7 SE على معالج Dimensity 8400 Max من ميدياتك، لكن الميزة الأبرز في الهاتف هي بطاريته الضخمة التي تبلغ سعتها 7,000 ميلي أمبير، والتي تفوق بطارية الهاتف الرائد للشركة GT 7 Pro.

ويدعم هاتف Neo 7 SE تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، دون دعم الشحن اللاسلكي. وأما الشاشة، فهي من نوع OLED بقياس قدره 6.78 إنشات، وبدقة قدرها +FHD مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع مستشعر بصمة مدمج فيها. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل داخل ثقب في الشاشة.

وفي الجهة الخلفية، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX882، مع كاميرا أخرى بدقة قدرها 8 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة.

ويتميز الهاتف بمعايير مقاومة الماء والغبار IP66 وIP68 وIP69، إضافة إلى نظام تبريد للحفاظ على الأداء المستقر تحت الضغط. ويعمل الهاتف بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على أندرويد 15. ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا.

وإلى جانب Neo 7 SE، كشفت ريلمي أيضًا عن هاتف Neo 7x، الذي يتميز بشاشة AMOLED قياسها 6.67 إنشات، بدقة قدرها 1080×2400 بكسل، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع أقصى يصل إلى 2,000 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 4، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعات تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

ويضم هاتف ريلمي Neo 7 SE كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV50D40، إلى جانب مستشعر عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل. كما يحتوي على مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وبطارية سعتها 6,000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 45 واطًا.

ويدعم الهاتف معيار مقاومة الماء والغبار IP66 و IP68 و IP69، ويعمل بواجهة Realme UI 6.0 المبنية على أندرويد 15، ويبدأ سعره من 180 دولارًا أمريكيًا.