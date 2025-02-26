جوجل تطلق أداة Gemini Code Assist مجانًا للمطورين

أعلنت جوجل إطلاق النسخة المجانية من أداة Gemini Code Assist، وهي أداة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتصبح متاحة عالميًا للمطورين الأفراد.

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل روبوتات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في متناول الطلاب والهواة والمستقلين والشركات الناشئة، لمساعدتهم في المهام البرمجية.

وقال رايان جيه سلفا، المدير الأول لإدارة المنتجات في جوجل، في بيانٍ رسمي: “الآن يمكن لأي شخص التعلم، وإنشاء مقتطفات برمجية، وتصحيح الأكواد، وتعديل التطبيقات بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين النوافذ أو نسخ المعلومات من مصادر منفصلة”.

وأضاف سلفا أن العديد من أدوات البرمجة المجانية الأخرى تفرض قيودًا صارمة على الاستخدام، في حين تقدّم جوجل ما يصل إلى 180,000 إكمال برمجي شهريًا، وهو حد يصعب حتى على أكثر المطورين احترافًا تجاوزه.

وتُعد هذه الميزة موجهة بنحو واضح لمنافسة أداة مايكروسوفت GitHub Copilot، التي تتيح للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية 2,000 إكمال برمجي و 50 رسالة عبر Copilot Chat شهريًا فقط. في المقابل، تقدم جوجل حدودًا أكبر لدعم المطورين الأفراد.

وتعتمد النسخة المجانية من Gemini Code Assist على نموذج Gemini 2.0، وتتيح إنشاء كتل برمجية كاملة، وإكمال الأكواد في أثناء الكتابة، وتقديم المساعدة عبر واجهة دردشة، كما يمكن تثبيتها في بيئات التطوير، مثل Visual Studio Code و GitHub و JetBrains، مع دعم لكافة لغات البرمجة المتاحة للعامة.

ويمكن للمطورين إعطاء تعليمات باستخدام اللغة الطبيعية، مثل طلب إنشاء نموذج HTML بسيط يتضمن حقولًا للاسم والبريد الإلكتروني والرسالة، بالإضافة إلى زر إرسال. وتدعم الأداة حاليًا 38 لغة برمجية، مع إمكانية معالجة ما يصل إلى 128 ألف رمز في نافذة الإدخال، مما يسمح لها بفهم سياقات موسّعة عند تقديم المخرجات.

ومع أن الإصدار المجاني يوفر مزايا واسعة، فإنه لا يشمل بعض الأدوات المتقدمة المتاحة في خطط Standard و Enterprise، مثل تحليلات الإنتاجية، والتكامل مع خدمات Google Cloud مثل BigQuery، وإمكانية تخصيص الردود باستخدام مصادر خاصة، إذ تتطلب تلك المزايا الاشتراك في إحدى الخطط المأجورة.