تقرير.. ميتا تخطط لاستثمار تاريخي في مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي

كشف تقرير نشره موقع ذا إنفورميشن التقني أن شركة ميتا تعتزم بناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تقدَّر بـ 200 مليار دولار، وهو رقم يقارب إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا.

وللمقارنة، فإن هذا الاستثمار يعادل 100 ضعف ما دفعته ميتا للاستحواذ على واتساب في عام 2014، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات التقنية على الإطلاق في حال تحقيقه.

وفقًا للتقرير، فإن ميتا تبحث عن مواقع محتملة لإنشاء مركز البيانات الجديد في ولايات مثل لويزيانا ووايومنغ وتكساس. ويعكس هذا الاستثمار الضخم رؤية الشركة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع ارتفاع الإقبال بنحو كبير خلال السنوات القادمة.

وكانت ميتا قد طوّرت مساعدها الذكي Meta AI، الذي يعمل بطريقة مشابهة لمساعد جوجل Gemini وروبوت OpenAI الشهير ChatGPT، كما أدمجت الذكاء الاصطناعي في منصاتها الاجتماعية، مثل واتساب وماسنجر وإنستاجرام.

ولم يعد مستقبل ميتا مرهونًا فقط بوسائل التواصل الاجتماعي، بل تعمل الشركة على ضمان مكانها في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها، نفت ميتا صحة المعلومات الواردة في تقرير “ذا إنفورميشن”، إذ صرّح متحدث باسم الشركة قائلًا: “لقد كنا واضحين بشأن خططنا لمراكز البيانات، وأعلنا نفقاتنا المُخططة، وأي حديث يتجاوز ذلك هو مجرد تكهنات”.

وفي سياق الحديث عن الاستثمارات التقنية الضخمة، فقد أعلنت OpenAI مشروع Stargate، الذي يهدف إلى بناء مراكز بيانات جديدة على مدار السنوات الأربعة المقبلة في الولايات المتحدة، بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار، ضمن شراكة مع سوفت بنك وشركات أخرى.