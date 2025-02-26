أليكسا بلس.. أمازون تكشف الإصدار المُحسن من أليكسا بقوة الذكاء الاصطناعي

أعلنت أمازون رسميًا “أليكسا بلس Alexa Plus”، الإصدار الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي من مساعدها الصوتي الشهير، الذي يأتي بقدرات متطورة تسهّل التفاعل مع الأجهزة الذكية، وتوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.

وتشمل أبرز مزايا Alexa Plus القدرة على تنفيذ مهام متعددة، مثل طلب البقالة، وإرسال دعوات الفعاليات، وتذكر تفضيلات المستخدم، سواء في النظام الغذائي أو الأفلام، كما يمكنه إدارة المحادثات دون الحاجة إلى تكرار كلمة التنبيه “أليكسا”، بالإضافة إلى امتلاكه قدرات بصرية تمكّنه من التقاط الصور وتحليلها.

ولأول مرة، ستفرض أمازون رسوم اشتراك على المستخدمين للوصول إلى الإصدار الجديد Alexa Plus، إذ ستتيحه أمازون باشتراك قدره 20 دولارًا شهريًا، مع إتاحته مجانًا لمشتركي Amazon Prime.

وأكد بانوس باناي، نائب رئيس أمازون للأجهزة والخدمات، أن المساعد الصوتي المُحسّن Alexa Plus سيكون متوافقًا مع “معظم” أجهزة أليكسا التي طرحتها الشركة حتى الآن، مشيرًا إلى بدء إطلاق الخدمة الجديدة مطلع الشهر المقبل.

وفي استعراض للمزايا الجديدة، أوضحت أمازون أن إصدار “أليكسا بلس” يستطيع تقديم اقتراحات مثل تذكير المستخدم بتوفر تذاكر الفعاليات، إلى جانب توفير معلومات عن الأنشطة التجارية المحلية عبر الاستعانة بمصادر محلية، كما يدعم حجز العشاء في المطاعم، وقراءة المستندات وتحليل محتواها، وحتى إنشاء خطط السفر وجدولة المواعيد.

وما زال الإصدار الجديد من أليكسا يدعم التحكم في الأجهزة الذكية، مثل الكاميرات والمصابيح الذكية، لكنه أصبح أكثر ذكاءً، إذ يمكنه إنشاء روتينات تلقائية لمختلف المهام، كما يتيح للمستخدمين البحث عن المقاطع الصوتية بناءً على أوصاف غامضة نسبيًا، وحتى القفز إلى مشاهد محددة داخل الأفلام، مع أن هذه الميزة قد تتطلب عدة محاولات للوصول إلى اللقطة المطلوبة.

وفي إحدى العروض التوضيحية، أظهرت الشركة كيف يمكن لـ Alexa Plus استخدام كاميرات المنزل الذكي للإجابة عن أسئلة مثل “هل أُخرج الكلب في نزهة حديثًا؟”.

وعرضت الشركة أيضًا ميزة مشاركة المستندات مع المساعد الصوتي، مثل الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والوصفات، ورسائل البريد الإلكتروني، والكتيبات الإرشادية، ليتمكن لاحقًا من الرجوع إليها، بالإضافة إلى ميزة قراءة مستندات قانونية وتحليلها.

وتتضمن المزايا الأخرى إمكانية إدارة جداول الأطفال الرياضية، وإضافة التذكيرات تلقائيًا باستخدام لغة طبيعية، كما يدعم إصدار Alexa Plus تأليف القصص وإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم تحليلات الأسواق المالية والأخبار الرياضية بالاعتماد على مصادر مثل أسوشيتد برس وبوليتيكو وواشنطن بوست ورويترز.

وأكدت أمازون أن إصدار Alexa Plus يعتمد على نظام مرن لاستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، مع إمكانية الاختيار بين نموذج “Amazon Nova” أو نماذج أخرى من شركات مثل أنثروبيك، بناءً على طبيعة المهمة.

وكانت أمازون قد كشفت أول مرة عن خططها لتعزيز قدرات المساعد الذكي أليكسا بالذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2023، مع وعود بجعله على فهم السياق، وتنفيذ المهام الآلية بناءً على طلب المستخدم. ومع ذلك، ظهرت تقارير لاحقة تشير إلى تحديات في تطوير المساعد الجديد، مما أدى إلى تغييرات في فريق الأجهزة في الشركة، وتأخر واضح عن الخطط الزمنية للإطلاق.

ومع إطلاق Alexa Plus، تدخل أمازون سوقًا تنافسية تضم مساعدين رقميين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، مثل Gemini و ChatGPT، والإصدار القادم من سيري من آبل.

ومع ذلك، فإن معظم هذه التقنيات لم تصل بعدُ إلى مكبرات الصوت الذكية، مما يمنح أمازون ميزة محتملة في إيصال تقنيتها بسرعة إلى جمهور أوسع.