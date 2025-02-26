أدوبي تطلق إصدارًا جديدًا من فوتوشوب للآيفون بمزايا ثورية

أعلنت أدوبي إطلاق إصدار جديد من تطبيق فوتوشوب للهواتف الذكية يتميز بتقديم العديد من أدوات التصميم والتعديل والذكاء الاصطناعي التوليدي المتوفرة في إصدار الحاسوب.

ويتكامل التطبيق مع فوتوشوب على الويب، مما يتيح للمبدعين العمل على مشاريعهم عبر أجهزة متعددة، ويتوفر التطبيق عالميًا اليوم لأجهزة آيفون، مع وعد بإطلاق إصدار آخر لنظام أندرويد لاحقًا هذا العام، وفقًا لأدوبي.

ومنذ عام 2010، وفرت أدوبي إصدارًا مُبسطًا من برنامجها الشهير تحت اسم “فوتوشوب إكسبريس”، لكن الشركة تؤكد أن التطبيق الجديد أكثر قوة، ويقدم تجربة أقرب إلى فوتوشوب الحقيقي.

ويشترك التطبيقان في بعض المزايا، مثل تغيير الحجم، وإخفاء العناصر، وضبط التباين والتشبع، وإزالة العيوب، لكن فوتوشوب إكسبريس أقرب إلى تطبيقات التعديل التقليدية مثل Picsart و Facetune، في حين يوفر التطبيق الجديد تجربة أكثر احترافية أقرب إلى إصدار سطح المكتب.

ويتيح الإصدار المجاني من التطبيق الوصول إلى العديد من أدوات فوتوشوب، مثل فرشاة المعالجة الفورية (Spot Healing Brush)، وأداة التحديد بالنقر (Tap Select)، والطبقات، والأقنعة، ومزايا دمج الصور.

ويتضمن التطبيق وصولًا مباشرًا إلى مكتبة Adobe Stock، ويتكامل مع تطبيقات أدوبي الأخرى مثل Adobe Express و Lightroom و Fresco، فضلًا عن دعمه أدوات الذكاء الاصطناعي من أدوبي Firefly، مثل “التعبئة التوليدية” و “التوسيع التوليدي”.

وأما المزايا المتقدمة، مثل التحديد الذكي للكائنات (Object Select)، والعصا السحرية (Magic Wand)، والتعبئة المدركة للمحتوى (Content Aware Fill)، وختم الاستنساخ (Clone Stamp)، وأداة الإزالة (Remove Tool)، فتتطلب الاشتراك في الخطة المدفوعة التي تبلغ تكلفتها 8 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا.

وتوفر هذه الخطة مزايا إضافية، مثل أوضاع الدمج المتقدمة، وأدوات التحكم في الشفافية، والتأثيرات اللونية، وتكامل فوتوشوب في الويب، إلى جانب ميزتي “التوليد المشابه” و”الصورة المرجعية” في المنصة السحابية.

وسيحصل كافة المشتركين في أي خطة فوتوشوب مأجورة بالفعل على إمكانية الوصول إلى الإصدار الجديد من التطبيق دون تكلفة إضافية.

ولم تعلن أدوبي بعدُ خططها المستقبلية لفوتوشوب إكسبريس، الذي ما زال يقدم اشتراكًا شهريًا أرخص بسعر قدره 5 دولارات.

ومن غير الواضح إذا كانت الشركة ستستمر بدعم التطبيقين معًا، خاصةً مع توفر منصة تحرير أخرى تحمل اسم Adobe Express في الهواتف الذكية.

ويرى مستخدمون أن إعادة إطلاق فوتوشوب في الهواتف الذكية كانت خطوة متوقعة ومطلوبة، إذ لم يكن فوتوشوب إكسبريس قادرًا على تقديم تجربة متكاملة تضاهي نسخة سطح المكتب، مع كونه مفيدًا للتعديلات السريعة، وإنشاء الرسومات لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويتميز التطبيق الجديد بواجهة مستخدم محسّنة للهواتف، تتيح التنقل بالأصابع بسهولة، مع تجربة أكثر تركيزًا على المهام الإبداعية المتقدمة.