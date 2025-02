هل يتفوق نموذج “Grok 3” على كافة نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة؟

أطلق إيلون ماسك خلال الأسبوع الماضي نموذج (Grok 3)، الجيل الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي طورته شركته xAI، مدعيًا تفوقه الكبير على الإصدارات السابقة وكافة نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة.

إذ لم يتردد ماسك في وضع نموذج (Grok 3) في مواجهة مباشرة مع عمالقة الذكاء الاصطناعي، مدعيًا تفوقه على نموذج (GPT-4o) من OpenAI، بالإضافة إلى نماذج جوجل، وميتا، و DeepSeek، وAnthropic. وأكد أن هذا الادعاء يستند إلى اختبارات داخلية مبكرة زعم أنها أظهرت تفوق النموذج في معايير رئيسية في الرياضيات والعلوم والبرمجة.

ولم يخفِ ماسك حماسه تجاه التطور السريع لنموذج (Grok 3) خلال البث المباشر لحدث الإطلاق عبر منصة إكس، مؤكدًا أن التحسينات مستمرة بوتيرة يومية، ويثير هذا الوعد بالتطوير المستمر تساؤلات حول مستقبل النموذج وتأثيره المحتمل في مختلف جوانب حياتنا.

ومع ذلك، لم تكن ردود الفعل الأولية من الباحثين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي متجانسة، إذ تباينت الآراء حول مدى صحة هذه الادعاءات، ويفتح هذا التباين الباب أمام العديد من التساؤلات، مثل: هل يرتقي نموذج (Grok 3) إلى مستوى التوقعات؟ وهل يمكن أن يشكل حقًا قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

لذلك سنقدم في هذا المقال، تحليلًا تفصيليًا لنموذج (Grok 3)، مستعرضين ادعاءات ماسك، ومقارنين إياها بردود فعل الخبراء، ومستكشفين الإمكانات والتحديات التي تواجه هذا النموذج الجديد.

يمثل نموذج (Grok 3) عائلة متطورة من النماذج اللغوية الكبيرة ونماذج الاستدلال، وفقًا لما أعلنته شركة (xAI)، ومع ذلك لا تزال التفاصيل الدقيقة حول حجمه وبنيته وآليات تدريبه غير متاحة في الوقت الحالي.

ويُعدّ (Grok 3) الأساسي نموذجًا لغويًا كبيرًا متعدد الأغراض، مصممًا خصوصًا لمنافسة النماذج الرائدة في السوق مثل: GPT-4o، و Claude 3.5 Sonnet، و Gemini 2.0، ويتميز هذا النموذج بقدرته على أداء مجموعة واسعة من المهام، بما يشمل: إنشاء النصوص بعشرات اللغات، منها العربية والإنجليزية، وإجراء العديد من أشكال المعالجة على النصوص، مثل تلخيصها وإعادة صياغتها، وتوليد الصور وتوليد التعليمات البرمجية.

وفي خطوة تهدف إلى إدماج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في تجربة المستخدم، وضعت منصة إكس زرًا مخصصًا لروبوت (Grok) مباشرة داخل مربع كتابة المنشورات، ويظهر هذا الزر للمستخدم سواء كان يكتب منشورًا نصيًا عاديًا أو يقوم بإعداد منشور يتضمن صورًا مرفقة، ويتيح هذا التكامل للمستخدمين الاستفادة من قدرات النموذج بنحو مباشر وسهل أثناء إنشاء المحتوى.

ويتوفر (Grok 3) بحجمين هما: النموذج الكامل، وإصدار (Grok 3 mini)، مما يتيح للمستخدمين اختيار الحجم الذي يناسب احتياجاتهم، على غرار النماذج الأخرى التي تقدمها شركات مثل: جوجل، و OpenAI، و Anthropic.

أما (Grok-3 Reasoning Beta)، فهو الإصدار المتخصص في الاستدلال من هذه العائلة، ويشبه هذا النموذج نماذج أخرى مثل: OpenAI o3، و DeepSeek-R1، و Gemini 2.0 Flash Thinking. إذ يعتمد على تقنية التعلم التعزيزي (RL) بنطاق غير مسبوق، بهدف تحسين إستراتيجيات حل المشكلات، وتصحيح الأخطاء من خلال التتبع، وتبسيط الخطوات، وكذلك تحقيق الاستفادة القصوى من المعرفة التي اُكتسبت خلال مرحلة التدريب.

وقد جعلت هذه القدرات النموذج قادرًا على التعامل مع المسائل المعقدة بطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة التي يتبعها الإنسان، إذ يستغرق النموذج وقتًا يتراوح بين بضع ثوانٍ وعدة دقائق للتفكير في الحل، تمامًا كما يفعل الإنسان عند مواجهة مشكلة معقدة، وخلال هذه المدة؛ يقوم النموذج بتقييم طرق حل متعددة، والتحقق من صحة الحلول التي يقترحها، وتقييم مدى تلبيتها لمتطلبات المشكلة بدقة.

ولتحقيق هذه القدرات، يعمل نموذج (Grok 3) في ثلاثة أوضاع مختلفة، وهي:

يُفعّل هذا الوضع قدرة النموذج على الاستدلال المنطقي، مما يسمح له بتقسيم المشكلات إلى سلسلة من الخطوات الصغيرة، أو ما يُعرف باسم (الأفكار)، وتكون معظم هذه الأفكار مرئية للمستخدمين، مما يوفر شفافية في عملية التفكير التي يتبعها النموذج.

ومع ذلك، أشار ماسك إلى أن بعض هذه الأفكار ستكون محجوبة لتجنب استغلال النماذج الأخرى لها، واستخلاص المعلومات منها، وهي تقنية تُعرف باسم (التقطير) Distillation، وهي تقنية يستخدمها مطورو الذكاء الاصطناعي لاستخراج المعرفة من نماذج أخرى لتدريب نماذجهم.

ويعتمد هذا الوضع على (Grok 3 Mini)، وهي نسخة أقل استهلاكًا للموارد الحاسوبية، مما يجعلها مثالية للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب استجابة سريعة وكفاءة عالية في استخدام الموارد، مثل: حل الاستعلامات البسيطة في مجالات مثل الرياضيات والعلوم والبرمجة.

يشبه هذا الوضع وضع (Think) في تفعيل قدرات الاستدلال، ولكنه يستخدم النسخة الكاملة من نموذج (Grok 3)، مما يُمكّنه من التعامل مع أكثر الاستعلامات تعقيدًا وتطلبًا.

وتأتي هذه القوة الإضافية بتكلفة زمنية، إذ يستغرق النموذ وقتًا أطول لمعالجة المدخلات عند تفعيل وضع (Big Brain)، ومع ذلك، يُعدّ هذا التأخير الزمني استثمارًا ضروريًا للحصول على استجابات أكثر دقة وتفصيلًا.

لذلك يُعدّ وضع (Big Brain) مثاليًا للاستخدام في المجالات التي تتطلب تفكيرًا منطقيًا متقدمًا وتحليلًا عميقًا، مثل البحث العلمي، ومهام الذكاء الاصطناعي المتعددة الطبقات، وسيناريوهات حل المشكلات الشديدة التعقيد. ففي هذه المجالات، قد لا يكون الاستدلال القياسي كافيًا للتعامل مع التحديات المطروحة، مما يجعل هذا الوضع أداة قيمة للباحثين والعلماء والمهندسين الذين يسعون إلى حل أكثر المشكلات تعقيدًا.

يتيح وضع (DeepSearch) لنموذج (Grok 3) الاتصال المباشر بالإنترنت، مما يسمح له بتصفح الويب، والتحقق من مصادر المعلومات، وتوليف البيانات لحظيًا قبل تقديم الإجابة النهائية.

ويعني ذلك أن معرفة النموذج لا تقتصر على المعلومات التي دُرب عليها، بل يمكنه الوصول إلى أحدث البيانات والمعلومات المتاحة عبر الإنترنت، مما يجعله مثاليًا لمهام تتطلب معلومات حديثة ودقيقة، مثل: جمع الأخبار، وتتبع الأسواق المالية، والتحقق من الحقائق.

لذلك يُعدّ وضع (DeepSearch) بمنزلة محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وخطوة نحو تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التفكير وإكمال المهام المعقدة مثل البشر، وفقًا لشركة (XAI).

تشير البيانات النظرية إلى أن نموذج (Grok 3) يتفوق على نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة في معايير الأداء الرئيسية أو يضاهيها، وقد قدّم فريق (xAI) عروضًا مباشرة خلال إعلان النموذج، توضح تفوق (Grok 3) على (GPT-4o) في مقاييس مثل: (AIME) لتقييم مهارات الذكاء الاصطناعي في الرياضيات، و(GPQA)، الذي يقيس أداء النموذج في الفيزياء والأحياء والكيمياء على مستوى الدكتوراه، وذلك وفقًا لاختبارات داخلية.

كما حقق النموذج نتائج متقدمة في منصة (Chatbot Arena)، التي تعتمد على تقييم المستخدمين لإجابات نماذج الذكاء الاصطناعي دون معرفة مصدرها.

ومع ذلك، لم تكن ردود الفعل العامة متجانسة، فقد أشاد بعض المستخدمين بأداء نموذج (Grok 3)، وقدموا أمثلة على قدرته على إنشاء ألعاب كاملة الوظائف باستخدام طلب واحد فقط، في حين، انتقد آخرون أداء النموذج في بعض المهام، مشيرين إلى أنه يقدم أداءً أقل مقارنة بنماذج مثل: OpenAI o3-mini و Claude 3.5 Sonnet.

أثار إطلاق نموذج (Grok 3) ردود فعل متباينة من خبراء الذكاء الاصطناعي، فقد قدم أندريه كارباثي، المؤسس المشارك لشركة OpenAI والرئيس السابق لعمليات الذكاء الاصطناعي في تسلا، تقييمًا أوليًا للنموذج. وذكر كارباثي في منشور عبر منصة إكس أن نموذج (Grok 3) نجح في إنجاز مهام معقدة مثل استخلاص المعلومات من الأوراق البحثية التدريبية. ومع ذلك، لاحظ كارباثي أن النموذج واجه صعوبات في حل ألغاز لعبة (Tic Tac Toe) المعقدة، على غرار نموذج o1-pro من OpenAI.

I was given early access to Grok 3 earlier today, making me I think one of the first few who could run a quick vibe check.

Thinking

✅ First, Grok 3 clearly has an around state of the art thinking model ("Think" button) and did great out of the box on my Settler's of Catan… pic.twitter.com/qIrUAN1IfD

— Andrej Karpathy (@karpathy) February 18, 2025