هاتف آيفون 17 برو ماكس القادم.. إليك المواصفات المُتوقعة والسعر

يُعدّ آيفون 16 برو ماكس الأحدث من آبل من أفضل الهواتف المتوفرة حاليًا في الأسواق، لكن من المُتوقع أن يتفوق عليه آيفون 17 برو ماكس القادم كثيرًا بفضل العديد من التحديثات والتحسينات المُتوقعة.

فقد ظهرت عدة شائعات تُشير إلى تغييرات كبيرة قادمة إلى آيفون 17 برو ماكس، وإذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فسيشهد عام 2025 أول إعادة تصميم كُبرى لهواتف آيفون منذ آيفون 11 في عام 2019، مع تحسينات في الشاشة والمتانة.

إليك أبرز ما جاء في الشائعات عن مواصفات آيفون 17 برو ماكس القادم وسعره:

التصميم والشاشة

من غير المُتوقع إجراء تغييرات كبيرة في شاشة آيفون 17 برو ماكس، لكن قد نرى تعديلات مهمة؛ إذ تشير إحدى الشائعات إلى أن الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) قد تصبح أضيق بفضل استخدام مكونات جديدة أصغر حجمًا، إذ من المُتوقع استخدام نوع جديد من العدسات يُسمى (Metalens) لتقنية Face ID.

ووفقًا لأحد المسربين من المُتوقع أن تتميز الشاشة بدعم تقنية جديدة تُسمى Low-Dielectric TEE لتحسين الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة والمتانة. وقد أشار مُسرّب آخر إلى أن الشاشة ستأتي مغطاة بطبقة فائقة الصلابة ومضادة للانعكاس، مما يزيد مقاومتها للخدوش.

وفيما يتعلق بالتصميم، تُشير بعض التسريبات إلى تصميم يأتي بلونين يشبه هاتف بكسل 9 من جوجل، وقد توضع عدسات الكاميرا على طول الجزء الخلفي العلوي.

وتُشير تسريبات أخرى إلى إعادة ترتيب عدسات الكاميرا الخلفية، مع نقل موقع الفلاش والميكروفون ومستشعر LiDAR إلى الجانب الآخر.

المعالج والأداء

من المُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro الجديد الذي يتمتع بتحسينات في الأداء والكفاءة. ومن المُتوقع أن تُصنّع معالجات A19 باستخدام إصدار مُحسّن من عملية التصنيع من شركة TSMC بتقنية تبلغ 3 نانومتر.

كما يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo زيادة سعة ذاكرة الوصول العشوائي إلى 12 جيجابايت، أي بزيادة قدرها 50% مقارنة بهواتف آيفون 16، مما قد يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز.

الكاميرات

قد يشهد هاتف آيفون 17 برو ماكس تحديثات كبيرة في مواصفات الكاميرات، إذ من المُتوقع رفع دقة عدسة التقريب إلى 48 ميجابكسل، مما يجعل جميع العدسات الثلاثة بدقة تبلغ 48 ميجابكسل. كما قد تحصل الكاميرا الأمامية على تحديث لترتفع دقتها إلى 24 ميجابكسل.

تتحدث بعض الشائعات أيضًا عن استخدام عدسة بفتحة متغيرة، كما تُشير إلى أن آبل ستستهدف صُنّاع المحتوى والمصورين المحترفين بتحديثات كبيرة في قدرات تصوير الفيديو في هذا الهاتف.

البطارية والشحن

لم تظهر تفاصيل كثيرة عن البطارية، لكن من المُتوقع تحسُّن عمر البطارية بفضل تحسين كفاءة المعالج الجديد. وقد تقدم آبل بطاريات جديدة يمكن إزالتها بسهولة.

وهناك شائعات عن بدء آبل تصنيع بطاريات هواتفها مع تحسينات كبيرة في الأداء. ومن المُتوقع أيضًا أن تدهم هواتف آيفون 17 برو القادمة خاصية الشحن العكسي؛ مما يتيح استخدام هذه الهواتف لشحن أجهزة أخرى مثل سماعات AirPods.

السعر وتاريخ الإصدار المُتوقع

يتوقع أحد المحللين ارتفاع أسعار سلسلة آيفون 17 كاملة، ومن المُتوقع أن يكون سعر آيفون 17 برو ماكس أعلى من سعر آيفون 16 برو ماكس البالغ 1199 دولارًا.

وفيما يتعلق بتاريخ الإصدار، تكشف آبل عادة عن هواتف آيفون الجديدة في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر سبتمبر، مع فتح باب الطلبات الأولية بعد أيام قليلة، وتطلق الهاتف رسميًا بعد أسبوع تقريبًا. لذلك، من المُتوقع إطلاق آيفون 17 برو ماكس قبل نهاية شهر سبتمبر 2025.