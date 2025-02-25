أعلنت آبل آخرًا هاتف iPhone 16e الجديد الاقتصادي ليصبح منافسًا مباشرًا لهاتف Galaxy S24 FE من سامسونج، وستُطلقه الشركة في نهاية شهر فبراير الجاري.

يمتاز الهاتفان بالأداء القوي، ويدعمان الذكاء الاصطناعي، لكنهما مختلفان كثيرًا، فهاتف iPhone 16e صغير الحجم ويأتي بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصات، وأما هاتف Galaxy S24 FE فيأتي بشاشة أكبر يبلغ قياسها 6.7 بوصات.

ومن الفروق البارزة بينهما أيضًا أن هاتف آيفون مزود بكاميرا خلفية أحادية العدسة، وأما Galaxy S24 FE فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

فأيهما الأنسب لك؟

إليك مقارنة بين هاتفي iPhone 16e و Galaxy S24 FE لتتعرف أوجه التشابه والاختلاف بينهما وتحديد الهاتف المناسب لك:

التصميم

يأتي هاتف iPhone 16e بالتصميم ذاته الخاص بهواتف آيفون الحديثة، ويتميز بحافات مسطحة وزوايا دائرية وشاشة مسطحة، وهو التصميم الذي اعتمدته آبل منذ إطلاق iPhone 12. وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 FE فيأتي بتصميم مماثل من حيث شكل الحافات والزوايا لكنه أكبر وأثقل.

الحافات المسطحة تزيد من متانة كلا الهاتفين، وكلاهما يدعمان معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهذا يعني أن كلا الهاتفين يتمتعان بمتانة عالية؛ مما يجعلهما من أفضل الهواتف المتوسطة من حيث المتانة.

يمتاز iPhone 16e بوجود زر مادي إضافي غير زر التشغيل وأزرار التحكم في مستوى الصوت يُسمى “زر الإجراءات” ويوجد في الجانب الأيسر، وهو زر قابل للتخصيص يمكن استخدامه لكتم الصوت أو تشغيل الكاميرا أو أي تطبيق آخر تريده، وهو غير متوفر في هاتف سامسونج.

من ناحية أخرى، يتفوق هاتف سامسونج بخيارات الألوان؛ إذ يتوفر iPhone 16e بلونين فقط هما: الأبيض والأسود، وأما Galaxy S24 FE فيتوفر باللون الأزرق، والأسود والرمادي، والأخضر، والأصفر.

الشاشة

يضم iPhone 16e شاشة بحجم قدره 6.1 بوصات، وأما Galaxy S24 FE فيضم شاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصات. وتفتقر شاشة هاتف آيفون إلى معدل التحديث العالي؛ إذ تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، وأما هاتف جالاكسي فتدعم شاشته معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

كما أن سطوع شاشة آيفون يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وهو أقل بكثير من سطوع شاشة هاتف سامسونج الذي يصل إلى 1900 شمعة في المتر المربع، مما يجعل شاشته أكثر وضوحًا عند الاستخدام في الأماكن العالية الإضاءة.

الأداء والمعالج

من أبرز مزايا iPhone 16e أنه يعمل بمعالج آبل الحديث A18، وأما هاتف سامسونج فيعمل بمعالج Exynos 2400e الذي يقدم أداء جيدًا، ولكنه ليس بقوة معالج آبل. وفي الاستخدام اليومي، لن تلاحظ فرقًا كبيرًا في الأداء، لكن في اختبارات الأداء سيظهر تفوق معالج آبل بنحو واضح.

الهاتفان مزودان بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت، وهو الحد الأدنى لدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، كما أن كلا الهاتفين يأتيان مع ذاكرة تخزين تبدأ سعتها من 128 جيجابايت، وتصل إلى 512 جيجابايت.

كلا الهاتفين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة لمساعدة المستخدمين في تحرير النصوص، وإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعديل الصور.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف آيفون بنظام iOS 18، وأما هاتف سامسونج فيعمل بنظام أندرويد 14. وقد وعدت سامسونج بتقديم تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ 7 سنوات. وأما هاتف آيفون، فسيحصل على تحديثات لنظام iOS لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات.

الكاميرا

يضم Galaxy S24 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتضمن عدسة واسعة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وعدسة مقرّبة توفر تكبيرًا بصريًا يبلغ 3x، وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وأما iPhone 16e فيحتوي على كاميرا خلفية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وهي قادرة على التقاط صور احترافية وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة، وتدعم الكاميرا خاصية التقريب البصري المدمجة حتى 2x التي تتيح للمستخدمين التكبير بجودة بصرية عالية، والاقتراب من العناصر المراد تصويرها بسهولة.

تمتاز كاميرا هاتف سامسونج بدعم خيارات تصوير أكثر تنوعًا بفضل العدسة الفائقة الاتساع. فإذا كنت تفضل التنوع في خيارات التصوير فسيكون هاتف سامسونج هو الخيار الأفضل لك.

عمر البطارية والشحن

يحتوي Galaxy S24 FE على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة. في المقابل لم تكشف آبل عن سعة بطارية هاتف iPhone 16e لكنها أكدت أنه يتمتع بأفضل عمر بطارية في تاريخ هواتفها الصغيرة؛ إذ تستمر البطارية في العمل حتى ست ساعات أطول من هاتف آيفون 11، وحتى 12 ساعة أطول من جميع هواتف آيفون SE.

تدوم بطارية هاتف جالاكسي لمدة تبلغ 28 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو مقابل 26 ساعة لبطارية آيفون، لكن عند تشغيل المقاطع الصوتية تتفوق بطارية هاتف آيفون؛ إذ تستمر بالعمل لمدة تبلغ 90 ساعة مقابل 81 ساعة لبطارية هاتف سامسونج.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يتفوق هاتف سامسونج على هاتف آيفون قليلًا، فهو يدعم الشحن بقوة تبلغ 25 واطًا مقابل 20 واطًا في آيفون. ولا يدعم iPhone 16e خاصية MagSafe، بل يدعم الشحن اللاسلكي (Qi) بقوة تبلغ 7.5 واط، وأما هاتف سامسونج فيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

السعر

هاتف iPhone 16e الجديد مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 599 دولارًا، وستُطلقه الشركة رسميًا بتاريخ 28 من فبراير الجاري. وأما هاتف Galaxy S24 FE فيُباع بسعر يبدأ من 650 دولارًا.

أيهما تختار؟

اختر iPhone 16e إذا كنت تُفضّل هاتفًا صغير الحجم وخفيف الوزن، ويحتوي على بطارية تتمتع بالعمر الطويل، وتُفضّل نظام iOS.

اختر Galaxy S24 FE إذا أردت هاتفًا يضم شاشة كبيرة، وكاميرا خلفية تدعم خيارات تصوير متنوعة بفضل العدسات المتعددة، وتُفضّل نظام أندرويد.

المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16e و Galaxy S24 FE:

iPhone 16e Galaxy S24 FE المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج سامسونج Exynos 2400e الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. الأسود، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والأخضر. نظام التشغيل iOS 18. أندرويد 14. الوزن 176 جرامًا. 213 جرامًا. السعر يبدأ من 599 دولارًا . يبدأ من 650 دولارًا .