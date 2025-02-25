مايكروسوفت تختبر نسخة مجانية من تطبيقات أوفيس بالإعلانات

بدأت مايكروسوفت اختبار إصدار مجاني من حزمة أوفيس لنظام ويندوز يتضمن إعلانات، في خطوة قد تغيّر طريقة وصول المستخدمين إلى برامج مثل وورد وإكسل وباوربوينت.

ويتطلب حاليًا الحصول على الإصدار الكامل من أوفيس الاشتراك في خدمة Microsoft 365 المأجورة، لكن الشركة تختبر بهدوء النسخة المدعومة بالإعلانات في بعض الدول.

وظهر هذا الإصدار حديثًا في الهند، إذ يتيح لمستخدمي ويندوز الوصول إلى تطبيقات أوفيس دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك Microsoft 365.

ومع ذلك، أكدت مايكروسوفت لموقع PCWorld أن “الاختبار ما زال محدودًا، ولا توجد حاليًا خطط لإطلاق إصدار مجاني ومدعوم بالإعلانات من تطبيقات أوفيس لسطح المكتب”.

ويشير تكييف مايكروسوفت تطبيقاتها لتعمل مع الإعلانات إلى احتمال توسع هذا النموذج ليشمل أسواقًا أخرى مستقبلًا.

ومن المُلاحظ أن النسخة المجانية المدعومة بالإعلانات تحتوي على لافتات دائمة في الجوانب، بالإضافة إلى إعلانات فيديو مدتها 15 ثانية تُعرض كل بضع ساعات، كما تفرض مايكروسوفت على مستخدمي هذا الإصدار تخزين مستنداتهم سحابيًا في OneDrive، إذ لا يتوفر خيار الحفظ المحلي.

وتوفر مايكروسوفت حاليًا إصدارات مجانية من أوفيس عبر الويب فقط، وهي تتطلب استخدام المتصفح، وتوفر مزايا محدودة مقارنةً بالإصدار المكتبي.

وبالمثل، لا تتضمن نسخة ويندوز المجانية من حزمة أوفيس كافة المزايا؛ إذ يفتقر وورد إلى أدوات الرسم والتصميم وخيارات تباعد الأسطر، في حين لا يدعم إكسل الوظائف الإضافية والجداول المحورية. وأما باوربوينت، فهو يفتقر إلى ميزة الإملاء الصوتي والعروض التقديمية المُخصصة وخصائص أخرى.

يُذكر أن مايكروسوفت بدأت في وقت سابق اختبار إدماج مزايا أوفيس المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن اشتراكات Microsoft 365 في عدد محدود من الدول، قبل تعميمها عالميًا مع زيادة في الأسعار.