رسميًا.. مساعد ميتا الذكي Meta AI يدعم اللغة العربية

أعلنت شركة ميتا رسميًا إتاحة دعم اللغة العربية داخل مساعدها الذكي Meta AI، مما يتيح لملايين المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استخدامه بلغتهم الأم، وفقًا لبيانٍ رسمي نشرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وبات مساعد ميتا الذكي Meta AI متاحًا الآن في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والجزائر والعراق والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن، بالتزامن مع دعم اللغة العربية رسميًا.

ومن المقرر أن توفر ميتا مساعدها الذكي في باقي الدول العربية بنحو تدريجي على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأكّدت ميتا أن Meta AI بات متاحًا الآن في 42 دولة حول العالم بـ 13 لغة لخدمة 700 مليون مستخدم عبر تطبيقاتها المختلفة.

ويمكن للمستخدمين استدعاء المساعد الافتراضي عبر كتابة “@meta” في الدردشات في تطبيقات إنستاجرام وواتساب وماسنجر، وذلك لطلب اقتراحات أو الإجابة عن مختلف الاستفسارات.

وتخطط ميتا لتقديم أدوات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل ميزة “Imagine Me” لإنشاء صور سيلفي بأسلوب إبداعي، وأداة الدبلجة الصوتية لمقاطع الفيديو القصيرة Reels في إنستاجرام وفيسبوك.

واحتفالًا بهذا التوسع، أطلقت ميتا سلسلة محتوى جديدة بهدف استعراض الإمكانات الكاملة لمساعدها الذكي، وتتضمن السلسلة تعاونًا مع عدد من صنّاع المحتوى البارزين في المنطقة، لتقديم نصائح عملية، واستعراض تطبيقات حقيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستنشر صفحة ميتا الرسمية باللغة العربية في فيسبوك سلسلة تعليمية لمساعدة المستخدمين في صياغة أوامر فعّالة، مما يسهل عليهم تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية والمهنية.