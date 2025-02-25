جوجل تعتزم التخلّص من رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة في جيميل

تعتزم جوجل التخلّي عن استخدام الرموز المكونة من ستة أرقام التي تُرسل عبر الرسائل النصية (SMS) كأداة للتحقق الثنائي في خدمة البريد الإلكتروني “جيميل Gmail”، على أن تحل محلها آلية التحقق عبر رموز القراءة السريعة QR Codes، وفقًا لما ذكره تقرير لمجلة فوربس.

وأوضح المتحدث باسم جيميل، روس ريتشندرفر، أن هذا التغيير سوف يُنفذ تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة بهدف “تقليل تأثير إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة على مستوى العالم”.

واعتمدت جوجل على رموز SMS للتحقق من هوية المستخدمين، وضمان ملكيتهم حسابات جيميل، بالإضافة إلى منع المجرمين من إنشاء آلاف الحسابات لنشر البريد العشوائي، والبرمجيات الضارة.

ويُعد التحقق عبر الرسائل النصية أكثر أمانًا من عدم استخدام أي طبقة إضافية للحماية، لكنه يحمل أخطار أمنية، إذ يمكن للمحتالين خداع المستخدمين أو إجبارهم على مشاركة الرموز المُرسلة عبر SMS، كما أن هذه الطريقة تعتمد على أمان شبكات الاتصالات، وهو ما يجعلها عرضة لاختراقات مثل الاحتيال عبر استبدال شرائح الاتصالات SIM.

وإلى جانب تحسين الأمان، سيساعد هذا التغيير جوجل في تجنّب عمليات الاحتيال المرتبطة بما يُسمى الاحتيال عبر ضخّ حركة المرور (Traffic Pumping) أو الاحتيال عبر الرسوم (Toll Fraud)، إذ يحاول المحتالون إجبار الشركات على إرسال كميات كبيرة من رسائل SMS إلى أرقام يسيطرون عليها، مما يحقق لهم أرباحًا مالية عند استلام هذه الرسائل.

وبمجرد تفعيل النظام الجديد، لن يُطلب من المستخدمين إدخال رمز مكوّن من ستة أرقام، بل سيُعرض رمز QR يمكن مسحه باستخدام تطبيق الكاميرا في الهاتف الذكي.